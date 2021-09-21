Більшість смертей після вакцинації проти COVID-19 не пов’язані зі щепленням – МОЗ

В Україні зафіксовано 95 летальних випадків серед тих, кому робили щеплення проти COVID-19.

77 із них ніяк не пов’язані з вакцинацією.

Про це повідомили в Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я у відповідь на запит LIGA.Life.

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У МОЗ розповіли, що від початку вакцинації проти коронавірусу отримали 95 повідомлень про летальні випадки серед тих, кому вже зробили щеплення.

При тому, що в Україні щепили 6 304 016 людей, тобто це 0,0015% від усіх щеплених.

Фото: SSilver/Depositphotos

За протоколами розслідувань регіональних груп оперативного реагування, 77 з 95 повідомлень – це випадкова подія, яка збіглася в часі з проведеним щепленням.

"Причинно-наслідковий зв’язок з проведеною імунізацією відсутній.

Це, зокрема, стосується смерті військовослужбовиці в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області 23 березня та смерті 53-річного лікаря Каменко-Дніпровського Центру первинної медико-санітарної допомоги 2 квітня", – пояснюють у відомстві.

Розслідування причин решти 18 смертей триває, тому поки що не можна сказати, чи пов’язані вони з вакцинацією.

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Нагадаємо, що нещодавно на Київщині помер 19-річний хлопець у день щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

У МОЗ попередньою причиною смерті хлопця назвали серцево-легеневу недостатність, набряк легень, гостру коронарну недостатність.

Остаточну причину буде встановлено в ході розслідування.

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