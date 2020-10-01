У ВООЗ розповіли, чи існує ефективний препарат проти COVID-19

Не існує певного єдиного препарату, який би вилікував людей від COVID-19.

Про це заявив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю Суспільному.

"Не існує певного єдиного препарату, який би нас вилікував. І немає жодного чудодійного препарату, який людина могла б приймати вдома у випадку легкого перебігу. Про що ми також дізналися під час спалаху COVID-19– це про важливість кисневої терапії", - зазначив Ярно Хабіхт.

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Керівник офісу ВООЗ розповів, що за даними останніх випробувань, що деякі кортикостероїди, такі як дексаметазон, дають певний ефект, якщо застосовувати їх для пацієнтів, які вже перебувають на вентиляції.

"Це стосується дуже серйозних випадків у лікарнях, де забезпечується штучна вентиляція легень.

Результати показують, що використання цього препарату, насамперед, зменшує вірогідність настання смерті в 5 разів.

Також пам’ятаймо про кисневу терапію, що також зменшує ймовірність негативних результатів лікування", - додав Ярно.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомили про "науковий прорив" у лікуванні COVID-19.

Фото: rafapress/Depositphotos

Він також розповів, яка ситуація із вакцинами проти COVID-19 у світі:

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"Ми маємо понад 200 експериментальних вакцин, які знаходяться на різній стадії розвитку в лабораторіях або на різних типах випробувань.

І з них вже 8 вакцин, які перебувають у третій фазі клінічних випробувань, і ще одну вакцину зараз розглядаємо.

Тож насправді ми маємо 9 вакцин, котрі до кінця грудня 2020 року мають показати результати, які ми зможемо розпочати вивчати".

За словами керівника офісу ВООЗ, якщо все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може бути наявна в другій половині 2021 року для людей з уразливих груп населення.

Нагадаємо, у ВООЗ очікують, що масове використання вакцини може бути не раніше середини 2021 року.

Також у головного санітарного лікаря Віктора Ляшка та ВООЗ відрізняються прогнози щодо появи вакцини від COVID-19.

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