ВООЗ не рекомендує використовувати Ремдесивір для лікування COVID-19, який є в українському протоколі

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує використовувати препарат "Ремдесивір"для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19.
Про це повідомили на офіційному сайті ВООЗ.
У відомстві зазначають, що поки немає доказів того, що препарат покращує показники госпіталізованих пацієнтів, незалежно від тяжкості перебігу захворювання.
Варто зауважити, що "Ремдесивір" входить у оновлений протокол лікування пацієнтів з COVID-19.
Згідно з українським протоколом, "Ремдесивір" використовують при тяжкому чи критичному перебігу хвороби.
|Фото alexraths/Depositphotos
Нові рекомендації від ВООЗ були розроблені групою експертів, куди увійшли 28 експертів у сфері клінічної допомоги, 4 пацієнта-партнера та один спеціаліст з питань етики.
Загалом було проведено 4 дослідження препарату, в якийх взяло участь 7 тисяч учасників.
Результати досліджень не показали значного впливу препарату на смертність чи одужання пацієнтів, а також необхідність підключення до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).
У ВООЗ зазначають, що необхідні додаткові дослідження,щоб виявити вплив препарату не певні групи пацієнтів.
Нагадаємо, що "Ремдесивір" – це противірусний препарат, який також випробовували проти лихоманки Ебола в Африці, але значних тоді результатів не було.
У квітні з'явилася інформація від ВООЗ, на основі першого клінічного дослідження, що "Ремдесивір" не показав свою ефективність.
Про це йшлося у звіті, який випадково опублікувала ВООЗ і потім видалила, але його встигло побачити видання The Financial Times.
У документі йшлося, що препарат не поліпшував стан пацієнтів і не зменшував присутність патогена в крові.
Проте згодом Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дало умовний дозвіл на продаж цього препарату для лікування COVID-19.
Американська FDA дозволила застосування "Ремдесивіру" тяжкохворим пацієнтам, які потребують додаткового кисню.
У серпні FDA розширила дозвіл використання "Ремдесивіру" для всіх хворих після того, як дослідники виявили, що на пацієнтів з менш тяжкими формами COVID-19 препарат мав незначний позитивний вплив.
А 22 жовтня FDA схвалила цей препарат для лікування COVID-19 дорослих і дітей у віці від 12 років і вагою не менше 40 кілограмів, які потребують госпіталізації.
Проте у Гарвардській медичній школі рекомендують "Ремдесивір" тільки для екстреного використання для госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, які відповідають певним критеріям.
Європейське агентство з лікарських засобів вирішило, що переваги препарату більші, ніж ризики, і що його можна використовувати в ЄС.
Нині "Ремдесивір" застосовують для екстреного використання у таких країнах, як США, Японія, Австралія, країни ЄС (Франція, Іспанія, Хорватія, Румунія).
Раніше у МОЗ повідомляли, що хочуть закупити 28 200 одиниць лікарського засобу для лікування 4 700 пацієнтів із середньою та важкою патологією перебігу COVID-19.
Вас також може зацікавити:
Що нині відомо про українську вакцину від COVID-19
Якими препаратами лікують COVID-19 в Україні: аналізуємо оновлений український протокол
Чим лікується COVID-19. Варіант протоколу лікування США
З протоколу лікування COVID-19 виключать експериментальний препарат, а додадуть інші ліки
МОЗ внесло новий препарат у протокол лікування СOVID-19
COVID-19: якими препаратами нас будуть лікувати? Аналізуємо українській протокол
"Відкладіть 20 тисяч на COVID-19": чому українці витрачають шалені гроші на лікування коронавірусу
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.