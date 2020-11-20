ВООЗ не рекомендує використовувати Ремдесивір для лікування COVID-19, який є в українському протоколі

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує використовувати препарат "Ремдесивір"для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19.

Про це повідомили на офіційному сайті ВООЗ.

У відомстві зазначають, що поки немає доказів того, що препарат покращує показники госпіталізованих пацієнтів, незалежно від тяжкості перебігу захворювання.

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Варто зауважити, що "Ремдесивір" входить у оновлений протокол лікування пацієнтів з COVID-19.

Згідно з українським протоколом, "Ремдесивір" використовують при тяжкому чи критичному перебігу хвороби.

Фото alexraths/Depositphotos

Нові рекомендації від ВООЗ були розроблені групою експертів, куди увійшли 28 експертів у сфері клінічної допомоги, 4 пацієнта-партнера та один спеціаліст з питань етики.

Загалом було проведено 4 дослідження препарату, в якийх взяло участь 7 тисяч учасників.

Результати досліджень не показали значного впливу препарату на смертність чи одужання пацієнтів, а також необхідність підключення до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

У ВООЗ зазначають, що необхідні додаткові дослідження,щоб виявити вплив препарату не певні групи пацієнтів.

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Нагадаємо, що "Ремдесивір" – це противірусний препарат, який також випробовували проти лихоманки Ебола в Африці, але значних тоді результатів не було.

У квітні з'явилася інформація від ВООЗ, на основі першого клінічного дослідження, що "Ремдесивір" не показав свою ефективність.

Про це йшлося у звіті, який випадково опублікувала ВООЗ і потім видалила, але його встигло побачити видання The Financial Times.

У документі йшлося, що препарат не поліпшував стан пацієнтів і не зменшував присутність патогена в крові.

Проте згодом Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дало умовний дозвіл на продаж цього препарату для лікування COVID-19.

Американська FDA дозволила застосування "Ремдесивіру" тяжкохворим пацієнтам, які потребують додаткового кисню.

У серпні FDA розширила дозвіл використання "Ремдесивіру" для всіх хворих після того, як дослідники виявили, що на пацієнтів з менш тяжкими формами COVID-19 препарат мав незначний позитивний вплив.

А 22 жовтня FDA схвалила цей препарат для лікування COVID-19 дорослих і дітей у віці від 12 років і вагою не менше 40 кілограмів, які потребують госпіталізації.

Проте у Гарвардській медичній школі рекомендують "Ремдесивір" тільки для екстреного використання для госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, які відповідають певним критеріям.

Європейське агентство з лікарських засобів вирішило, що переваги препарату більші, ніж ризики, і що його можна використовувати в ЄС.

Нині "Ремдесивір" застосовують для екстреного використання у таких країнах, як США, Японія, Австралія, країни ЄС (Франція, Іспанія, Хорватія, Румунія).

Раніше у МОЗ повідомляли, що хочуть закупити 28 200 одиниць лікарського засобу для лікування 4 700 пацієнтів із середньою та важкою патологією перебігу COVID-19.

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