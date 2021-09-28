Дівчинка зі Львівщини, у якої через COVID-19 було уражено 80% легень, почала дихати самостійно

Яна Осадча журналіст
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28 вересня 2021

Дівчинка зі Львівщини, у якої через тяжкий перебіг COVID-19 було уражено 80% легень, почала дихати самостійно. Наразі її вже відключили від апарату ШВЛ.

Про це  повідомили у Львівській дитячій клінічні лікарні Охматдит, куди 19 вересня госпіталізували у важкому стані 5-річну Домініку, у коментарі Тvoemisto.tv.

Як зазначила завідувачка відділенням реанімації та інтенсивної терапії Віра Приймакова, аналізи дівчинки покращуються, і лікарі сподіваються остаточно подолати хворобу.

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Відомо, що до госпіталізації дитина кілька днів хворіла вдома. Батьки дівчинки на COVID-19 не хворіли, тож, де вона могла заразитися, не відомо.

     Фото: Surabky/Depositphotos

Нагадаємо, дівчинка мала звичайні простудні симптоми: кашель та нежить. Але протягом 3 днів дитині стало гірше, і її привезли до лікарні. 

Лікарі діагностували у неї полісегментарну пневмонію, викликану COVID-19, сепсис, дихальну, серцево-судинну і поліорганну недостатність, респіраторний дистрес-синдром ІІІ ступеня. Дихати дитина могла тільки за допомогою ШВЛ.

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