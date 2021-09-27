МОЗ закликає відстороняти керівників лікарень, де медики підробляють документи про щеплення

У міністерстві охорони здоров’я закликають місцеву владу відстороняти від роботи керівників медичних установ, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.

Офіційне оголошення оприлюднили на сайті міністерства.

За даними міністерства, за фактом підробки документів на кількох лікарів відкрили кримінальні провадження.

"Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, – об’єднаних територіальних громад – із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства.

Переконані, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їх лікарнях", – прокоментував ситуацію міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Фото: stockasso /Depositphotos

Якщо слідчі дії не підтвердять причетність головного лікаря до правопорушень, то міністерство не буде проти його поновлення на посаді.

У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Тобто, в такому разі фінансування лікарні буде залежати цілком від місцевого бюджету та податків.

Нагадаємо, уряд пропонує посилити відповідальність за підроблення документів про вакцинацію проти COVID-19.

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