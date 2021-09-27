МОЗ закликає відстороняти керівників лікарень, де медики підробляють документи про щеплення

У міністерстві охорони здоров’я закликають місцеву владу відстороняти від роботи керівників медичних установ, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.

Офіційне оголошення оприлюднили на сайті міністерства.

За даними міністерства, за фактом підробки документів на кількох лікарів відкрили кримінальні провадження.

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"Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, – об’єднаних територіальних громад – із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства.

Переконані, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їх лікарнях", – прокоментував ситуацію міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Фото: stockasso /Depositphotos

Якщо слідчі дії не підтвердять причетність головного лікаря до правопорушень, то міністерство не буде проти його поновлення на посаді.

У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Тобто, в такому разі фінансування лікарні буде залежати цілком від місцевого бюджету та податків.

Нагадаємо, уряд пропонує посилити відповідальність за підроблення документів про вакцинацію проти COVID-19.

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