Наймолодша жертва COVID-19 в Україні: померла дівчинка, якій виповнився 21 день

2 вересня в Київській дитячій інфекційній лікарні від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнився 21 день.

Вона стала наймолодшою жертвою коронавірусної хвороби в Україні.

Про це повідомила головна лікарка Тетяна Камінська у коментарі "Українській правді. Життя".

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27 серпня дитину, якій виповнилося 15 днів, в тяжкому стані з дому доставила в лікарню екстрена медична допомога.

У дівчинки була задишка, підвищена температура тіла та інтоксикація.

Фото: Bork/Depositphotos

"Дитина надійшла з явищами дихальної недостатності і була госпіталізована у відділення анестезіології інтенсивної терапії", – розповідає Камінська.

Лікарка пояснила, що у дівчинки був важкий респіраторний дистрес-синдром – стан, при якому кисень через легені не може потрапити у кров.

У малечі та її матері був підтверджений COVID-19. Дитина поступила в лікарню на 5 день після захворювання. Дівчинка народилася 12 серпня 2021 року.

За словами Камінської, мати заразилася короновірусною хворобою через тиждень після виписки з пологового.

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"Дівчинка була в той же день заінтубована, відразу підключена до штучної вентеляції легенів, отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим COVID-19, але не зважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла", – каже головна лікарка.

Детально розповідати про лікування дівчинки Тетяна Камінська відмовилася.



За півтора року в дитячій інфекційній лікарні столиці перебували 500 дітей з діагнозом COVID-19.

"У всіх був неважкий перебіг хвороби. Це у нас перший летальний випадок від COVID-19", – зазначила лікарка.

Наразі в лікарні з короновірусною хворобою знаходяться 40 дітей віком від народження до 18 років.

З початку осіннього періоду кількість госпіталізованих дітей незначно збільшилась.

Нагадаємо, у березні 2021 року на Харківщині від COVID-19 загинула 11-річна дитина, яка два тижні перебувала в реанімації.

В тій же лікарні від COVID-19 та супутніх патологій померла 2-місячна дитина з Донеччини.

В цілому на вересень поточного року кількість померлих від COVID-19 в Україні перетнула позначку в 54 тисячі.

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