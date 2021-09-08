Наймолодша жертва COVID-19 в Україні: померла дівчинка, якій виповнився 21 день

2 вересня в Київській дитячій інфекційній лікарні від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнився 21 день.
Вона стала наймолодшою жертвою коронавірусної хвороби в Україні.
Про це повідомила головна лікарка Тетяна Камінська у коментарі "Українській правді. Життя".
27 серпня дитину, якій виповнилося 15 днів, в тяжкому стані з дому доставила в лікарню екстрена медична допомога.
У дівчинки була задишка, підвищена температура тіла та інтоксикація.
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"Дитина надійшла з явищами дихальної недостатності і була госпіталізована у відділення анестезіології інтенсивної терапії", – розповідає Камінська.
Лікарка пояснила, що у дівчинки був важкий респіраторний дистрес-синдром – стан, при якому кисень через легені не може потрапити у кров.
У малечі та її матері був підтверджений COVID-19. Дитина поступила в лікарню на 5 день після захворювання. Дівчинка народилася 12 серпня 2021 року.
За словами Камінської, мати заразилася короновірусною хворобою через тиждень після виписки з пологового.
"Дівчинка була в той же день заінтубована, відразу підключена до штучної вентеляції легенів, отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим COVID-19, але не зважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла", – каже головна лікарка.
Детально розповідати про лікування дівчинки Тетяна Камінська відмовилася.
За півтора року в дитячій інфекційній лікарні столиці перебували 500 дітей з діагнозом COVID-19.
"У всіх був неважкий перебіг хвороби. Це у нас перший летальний випадок від COVID-19", – зазначила лікарка.
Наразі в лікарні з короновірусною хворобою знаходяться 40 дітей віком від народження до 18 років.
З початку осіннього періоду кількість госпіталізованих дітей незначно збільшилась.
Нагадаємо, у березні 2021 року на Харківщині від COVID-19 загинула 11-річна дитина, яка два тижні перебувала в реанімації.
В тій же лікарні від COVID-19 та супутніх патологій померла 2-місячна дитина з Донеччини.
В цілому на вересень поточного року кількість померлих від COVID-19 в Україні перетнула позначку в 54 тисячі.
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