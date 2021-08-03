У Чернівецькій області почали вакцинувати дітей проти COVID-19

У Чернівецькій області вже вакцинували від COVID-19 п’ятьох дітей.
Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації у соцмережі.
Отримали щеплення діти віком від 13 до 16 років.
Двоє з них вакцинувалися у Чернівцях, двоє – у Глибокій та одна дитина – у Герці.
|Фото belchonock/Depositphotos
Як повідомила координаторка з вакцинації на Буковині Оксана Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру:
- виїзд дитини за кордон на навчання;
- наявність хронічних хвороб, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.
Нагадаємо, що нещодавно у МОЗ дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря.
В яких випадках дітям можна робити щеплення проти коронавірусної хвороби, читайте у нашому матеріалі.
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