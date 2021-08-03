У Чернівецькій області почали вакцинувати дітей проти COVID-19

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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3 серпня 2021

У Чернівецькій області вже вакцинували від COVID-19 п’ятьох дітей. 

Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації у соцмережі.

Отримали щеплення діти віком від 13 до 16 років.

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Двоє з них вакцинувалися у  Чернівцях, двоє – у Глибокій та одна дитина – у Герці. 

 Фото belchonock/Depositphotos

Як повідомила координаторка з вакцинації на Буковині Оксана Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру:

  • виїзд дитини за кордон на навчання;
  • наявність хронічних хвороб, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.

Нагадаємо, що нещодавно у МОЗ дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

В яких випадках дітям можна робити щеплення проти коронавірусної хвороби, читайте у нашому матеріалі.

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