У Чернівецькій області почали вакцинувати дітей проти COVID-19

У Чернівецькій області вже вакцинували від COVID-19 п’ятьох дітей.

Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації у соцмережі.

Отримали щеплення діти віком від 13 до 16 років.

Двоє з них вакцинувалися у Чернівцях, двоє – у Глибокій та одна дитина – у Герці.

Фото belchonock/Depositphotos

Як повідомила координаторка з вакцинації на Буковині Оксана Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру:

виїзд дитини за кордон на навчання;

наявність хронічних хвороб, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.

Нагадаємо, що нещодавно у МОЗ дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

В яких випадках дітям можна робити щеплення проти коронавірусної хвороби, читайте у нашому матеріалі.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.