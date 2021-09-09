Щоб отримати електронний лікарняний,  потрібно прийти на особистий прийом – пояснення НСЗУ

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
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9 вересня 2021

Пацієнту, який хоче отримати електронний листок про непрацездатність, потрібно особисто прийти на прийом до лікаря. 

Про такий алгоритм повідомили в Національній службі здоров’я України.

Лікар повинен самостійно оглянути пацієнта, призначити додаткове обстеження або спрямувати до фахівців вузького профілю.

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НСЗУ нагадує, що електронний лікарняний означає лише те, що пацієнту не потрібно збирати підписи лікарів на паперовому бланку – інформацію автоматично будуть заносити до електронної системи. 

 Фото: DragonImages/Depositphotos

Проте відвідини лікаря особисто залишаються обов’язковими.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я відтермінувало повний перехід на електронні лікарняні. Раніше планували здійснити перехід 1 вересня, проте наразі планують 1 жовтня. 

Рішення ухвалили, оскільки не всі лікарні ще навчили лікарів користуватись системою для внесення інформації про тимчасову непрацездатність пацієнтів.

Згідно з повідомленням прес-служби, з 3 тисяч лікарень, які можуть визначати непрацездатність, електронний документ можуть видавати трохи більше 2 тисяч.

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