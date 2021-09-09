Щоб отримати електронний лікарняний, потрібно прийти на особистий прийом – пояснення НСЗУ

Пацієнту, який хоче отримати електронний листок про непрацездатність, потрібно особисто прийти на прийом до лікаря.

Про такий алгоритм повідомили в Національній службі здоров’я України.

Лікар повинен самостійно оглянути пацієнта, призначити додаткове обстеження або спрямувати до фахівців вузького профілю.

НСЗУ нагадує, що електронний лікарняний означає лише те, що пацієнту не потрібно збирати підписи лікарів на паперовому бланку – інформацію автоматично будуть заносити до електронної системи.

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Проте відвідини лікаря особисто залишаються обов’язковими.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я відтермінувало повний перехід на електронні лікарняні. Раніше планували здійснити перехід 1 вересня, проте наразі планують 1 жовтня.

Рішення ухвалили, оскільки не всі лікарні ще навчили лікарів користуватись системою для внесення інформації про тимчасову непрацездатність пацієнтів.

Згідно з повідомленням прес-служби, з 3 тисяч лікарень, які можуть визначати непрацездатність, електронний документ можуть видавати трохи більше 2 тисяч.

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