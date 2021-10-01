У МОЗ роз’яснили, у яких випадках видаватимуть паперові лікарняні

З 1 жовтня Україна перейшла на е-лікарняні.

Однак паперові листки непрацездатності ще видаватимуть в окремих випадках, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

До 1 лютого 2022 року документ можна отримати у 4 випадках:

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якщо лікарняний, який видали в паперовій формі до 1 жовтня 2021 року, потрібно продовжити чи закрити;

якщо сплив час (7 днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку в електронній системі.

У такому випадку рішення про видачу лікарняного ухвалює лікарсько-консультативна комісія або головний лікар закладу.

у зв'язку з усиновленням дитини протягом 2 місяців з дати народження.

Тоді листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження.

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якщо виникнуть технічні проблеми і дані з електронної системи охорони здоров’я до Пенсійного фонду не вдасться передати протягом 7 днів.

У МОЗ також наголосили: пацієнтам не потрібно друкувати е-лікарняний та надавати роботодавцю будь-які паперові підтвердження хвороби.

"Ви маєте повідомити про відкриття е-лікарняного свого роботодавця будь-яким зручним обом способом, наприклад, телефоном.

Всю необхідну інформацію про Ваш е-лікарняний роботодавець зможе побачити у своєму Електронному кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду України", – йдеться у повідомленні міністерства.

Де перевірити лікарняний

Перевірити інформацію про е-лікарняний можна на сайті Пенсійного фонду України.

Потрібно зайти у розділ "Застрахованим особам" і натиснути на іконку "Дані з Електронного реєстру листків непрацездатності" в особистому кабінеті.

У додатку "Дія" документ відображатися не буде, але за допомогою застосунку можна буде перевірити, чи вам сформували лікарняний.

Для цього на порталі "Дія" необхідно буде ввести номер запису про сформований медичний висновок та інформацію про особу, яку потрібно ідентифікувати.

Нагадаємо, ми пояснювали, як отримати е-лікарняний.

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