У МОЗ розповіли, чому перенесли перехід на електронні лікарняні на місяць

В Україні перенесли повний перехід на електронні лікарняні на 1 жовтня з 1 вересня, щоб дати можливість лікарям та роботодавцям більш детально ознайомитись з новою системою.
Про це на брифінгу розповіла керівниця директорату Міністерства охорони здоров'я з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я Марія Карчевич, повідомляє кореспондентка "Української правди. Життя".
До 1 жовтня в Україні триватиме перехідний період – українцям видаватимуть як паперові, так і електронні листи непрацездатності.
Він розпочався ще у червні поточного року.
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Під час цього періоду 79%, а саме 2 300 лікарень почали видавати електронні медичні висновки, які є підставою для формування листа непрацездатності.
Медичному персоналу провели навчання та ознайомили роботодавців з новою системою.
Однак цього часу не вистачило, щоб з 1 вересня повністю перейти на е-лікарняні.
"Потрібно більше адаптаційного періоду. Протягом вересня буде можливість більш детально ознайомитись і довчитися, щоб з 1 жовтня модель повноцінно запрацювала", – зазначила Марія Карчевич.
Також уряд працює над тим, щоб інтернет у медичних закладах був швидким і працював без збоїв.
З 1 жовтня паперові лікарняні видавати вже не будуть, але ті, які видали до цієї дати, ще будуть дійсними.
Е-лікарняний можна отримати заднім числом у трьох випадках:
- якщо людина була за кордоном;
- приїжджала з одного місця в інше;
- в системі МОЗ виникла технічна несправність.
Якщо після 1 жовтня в лікарні не будуть оформлювати електронні лікарняні, або роботодавець буде вимагати паперовий, на їхні дії можна поскаржитися.
Електронний лікарняний формується автоматизованим шляхом, і роботодавець може ознайомитись з даними, зайшовши в свій кабінет на порталі пенсійного фонду.
Зараз до електронної системи охорони здоров’я підключено 4,5 тисяч закладів, з них 2 959 здійснюють експертизу тимчасової непрацездатності.
У випадку непорозумінь в медзакладах треба звертатися на "гарячі лінії" МОЗ – 0 800 505 201 або НСЗУ – 16-77
Якщо проблеми через лікарняний виникають на підприємстві – на "гарячу лінію" Пенсійного фонду – +380 800 503 753.
Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що однією з причин відтермінування введення нової моделі є відсутність доступу до комунікацій в лікарів.
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