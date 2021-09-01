У МОЗ розповіли, чому перенесли перехід на електронні лікарняні на місяць

Яна Осадча журналіст
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1 вересня 2021

В Україні перенесли повний перехід на електронні лікарняні на 1 жовтня з 1 вересня, щоб дати можливість лікарям та роботодавцям більш детально ознайомитись з новою системою.

Про це на брифінгу розповіла керівниця директорату Міністерства охорони здоров'я з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я Марія Карчевич, повідомляє кореспондентка "Української правди. Життя".

До 1 жовтня в Україні триватиме перехідний період – українцям видаватимуть як паперові, так і електронні листи непрацездатності.

Він розпочався ще у червні поточного року.

 Фото AlexLipa/Depositphotos

Під час цього періоду 79%, а саме 2 300 лікарень почали видавати електронні медичні висновки, які є підставою для формування листа непрацездатності. 

Медичному персоналу провели навчання та ознайомили роботодавців з новою системою. 

Однак цього часу не вистачило, щоб з 1 вересня повністю перейти на е-лікарняні.

"Потрібно більше адаптаційного періоду. Протягом вересня буде можливість більш детально ознайомитись і довчитися, щоб з 1 жовтня модель повноцінно запрацювала", – зазначила Марія Карчевич.

Також уряд працює над тим, щоб інтернет у медичних закладах був швидким і працював без збоїв. 

З 1 жовтня паперові лікарняні  видавати вже не будуть, але ті, які видали до цієї дати, ще будуть дійсними. 

Е-лікарняний можна отримати заднім числом у трьох випадках: 

  • якщо людина була за кордоном;
  • приїжджала з одного місця в інше;
  • в системі МОЗ виникла технічна несправність.

Якщо після 1 жовтня в лікарні не будуть оформлювати електронні лікарняні, або роботодавець буде вимагати паперовий, на їхні дії можна поскаржитися.

Електронний лікарняний формується автоматизованим шляхом, і роботодавець може ознайомитись з даними, зайшовши в свій кабінет на порталі пенсійного фонду.

Зараз до електронної системи охорони здоров’я підключено 4,5 тисяч закладів, з них 2 959 здійснюють експертизу тимчасової непрацездатності.

У випадку непорозумінь в медзакладах треба звертатися на "гарячі лінії" МОЗ – 0 800 505 201 або НСЗУ – 16-77  

Якщо проблеми через лікарняний виникають на підприємстві – на "гарячу лінію" Пенсійного фонду – +380 800 503 753.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що однією з причин відтермінування введення нової моделі є відсутність доступу до комунікацій в лікарів.

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