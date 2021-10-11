Новий тип терапії здатен знищувати ракові пухлини навіть на останніх стадіях хвороби – дослідники

Учені винайшли новий тип терапії, який знищує ракові пухлини навіть на останній стадії захворювання та має значно менші побічні ефекти, ніж хіміотерапія.

Фахівці Інституту з досліджень раку в Лондоні та клініки Роял Марсден тестували нова суміш препаратів серед пацієнтів з онкозахворюваннями органів голови та шиї, повідомляє The Guardian.

Учені з’ясували, що комбінація препаратів "ніволумаб" та "іпілімумаб" здатна посилювати імунну систему пацієнтів і прицільно знищувати ракові клітини в організмі. У деяких хворих пухлини щезали, не залишаючи жодного сліду в організмі.

Окрім того, що новий тип імунотерапії збільшує тривалість життя пацієнтів та допомагає одужати від раку, ця суміш викликає значно менше побічних ефектів, ніж хіміотерапія.

Фото: BrianAJackson/Depositphotos

Зокрема, один 77-річний пацієнт розповів виданню, що чотири року тому йому прогнозували летальний кінець від його захворювання. Однак через кілька тижнів, як він став учасником дослідження, його пухлина зникла геть.

Проте результати третьої фази клінічних досліджень, у яку було залучено близько 1 тис. пацієнтів з онкозахворюваннями, наразі є попередніми та не пройшли рецензування.

Утім, автори говорять, що висновки є клінічно значущими, адже чимало пацієнтів прожили більш тривале та якісне життя внаслідок лікування сумішшю цих препаратів.

Попередні результати з інших досліджень "коктейлю" цих двох препаратів були обнадійливими також для людей з онкозахворюваннями почок, кишківника та шкіри.

"Попри брак статистичної значущості, результати дослідження є вагомими в клінічному сенсі.

Нам потрібно більше часу, щоби простежити довгостроковий ефект від нового типу лікування, і перевірити, чи збільшує він шанси і тривалість життя для пацієнтів", – зазначив професор Кевін Гаррінгтон, дослідник методів лікування раку в Інституті досліджень раку (Велика Британія), який очолював дослідження.

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