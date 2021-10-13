21 тис. хворих на добу: вчені НАН дали прогноз щодо COVID-ситуації в Україні

У кінці жовтня захворюваність на COVID-19 зросте до майже 21 тисячі випадків на добу.

Кількість летальних випадків буде більше ніж 400 смертей на день, йдеться у звіті Національної академії наук України.

За останні два тижні захворюваність на COVID-19 швидко зростала за всіма ключовими показниками.

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"Кількість нових випадків хвороби зросла вдвічі за 2 тижні та вп’ятеро за місяць", – повідомляють вчені.

За цей період зросли:

кількість позитивних результатів ПЛР-тестів – в 2,1 рази;

кількість нових госпіталізацій – в 1,7 рази;

смертність – в 2,3 рази.

Загалом, більшість показників вже перевищують дані осені 2020 року. Наразі смертність на 20% більша за пікові значення минулого року, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях – на 6%.

Наразі смертність на 20% більша за пікові значення минулого року

Вчені прогнозують, що на цьому тижні очікуються рекордні значення кількості нових захворювань, але через довгі вихідні може зменшитися кількість офіційних виявлень хвороби.

При збереженні поточних тенденцій можна очікувати досягнення показників весняної хвилі за 1–2 тижні.

За останній тиждень середня кількість нових виявлень COVID-19 в Україні збільшилася до 13 175 на день, а середня кількість летальних випадків становить 264 смертей на день.

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Загалом, більшість показників вже перевищують дані осені 2020 року

Згідно з прогнзами, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:

14 650 -14 897 – 13-19 жовтня;

20 922 – протягом тижня 20-26 жовтня 2021 року.

Також вчені акцентують увагу на тому, що захворюваність серед дітей є найвищою за весь час пандемії, а інтенсивність їхньої госпіталізації наближається до абсолютних максимумів.

Найзагрозливішою, з урухуванням доступності обладнаного ліжкового фонду і показників смертності, є ситуація у Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях.

Найзагрозливішою є ситуація у Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях

У деяких областях кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль.

Крім того, в Києві спостерігається значна неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень хвороби.

"Це свідчить про велику частку приватних лабораторій та тестування не за місцем проживання. Така специфіка даних у Києві ускладнює оцінку реальної епідемічної ситуації в столиці", – йдеться у звіті.

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