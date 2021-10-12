У Чернігові від COVID-19 померла невакцинована вагітна жінка

У Чернігові 39-річна жінка померла від COVID-19 на 22-му тижні вагітності.
Вона була не вакцинована, повідомив Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко у коментарі Укрінформу.
"У нас померла жінка 39 років на 22-му тижні вагітності, невакцинована. Померла разом з дитиною", – зазначив він.
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Станом на 11 жовтня на Чернігівщині 20,60% людей отримали одне щеплення проти COVID-19, а повністю вакцинувалися лише 16,77%.
Раніше Міністерство охорони здоров’я наголошувало на необхідності вакцинації проти COVID-19 для вагітних.
"Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19.
Вакцина не шкодить здоров’ю матері та дитини", – пояснювали у МОЗ.
Однак зараження COVID-19 може призвести до передчасних пологів чи переривання вагітності.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала вакцинуватися проти COVID-19 вагітним із високим ризиком зараження і тим, хто має супутні захворювання.
Зокрема, вони радили робити щеплення вакцинами Moderna та Pfizer, але тільки після консультації з лікарем.
Науковці встановили, що ці вакцини не пошкоджують плаценту, всупереч поширеним побоюванням.
Якщо жінка отримала перше щеплення іншою вакциною і завагітніла, вона може отримати другу дозу мРНК-вакцини.
У таких випадках варто консультуватися з лікарем про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення.
Нагадаємо, 95.7% інфікованих COVID-19 протягом вересня 2021 року не були вакциновані.
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