У МОЗ розповіли, коли невакцинованих проти COVID-19 вчителів перестануть допускати до роботи

Яна Осадча журналіст
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13 жовтня 2021

Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, їх відсторонять від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей", – наголосив міністр. 

Дані міністерств освіти та науки та охорони здоров'я щодо кількості вакцинованих педагогів дещо різняться. 

  Фото: perig76/Depositphotos

Як повідомили "Українській правді. Життя" у МОЗ, станом на 7 жовтня принаймні 1 дозою вакциновані 79,5% працівників освіти, а двома – 51%.

У МОН звітують про 84% освітян, які щеплені хоча б однією дозою станом на 11 жовтня. 

Нагадаємо, МОЗ затвердив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Згідно з документом, обов'язкову вакцинацію планують ввести на період дії карантину для:

  • працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;
  • працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;
  • працівників місцевих державних адміністрацій.

Раніше  директор київської школи подав позов до суду, в якому вимагає скасувати онлайн-навчання для шкіл з недостатньо вакцинованими педагогічними колективами.

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