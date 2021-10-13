У МОЗ розповіли, коли невакцинованих проти COVID-19 вчителів перестануть допускати до роботи

Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, їх відсторонять від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей", – наголосив міністр.

Дані міністерств освіти та науки та охорони здоров'я щодо кількості вакцинованих педагогів дещо різняться.

Як повідомили "Українській правді. Життя" у МОЗ, станом на 7 жовтня принаймні 1 дозою вакциновані 79,5% працівників освіти, а двома – 51%.

У МОН звітують про 84% освітян, які щеплені хоча б однією дозою станом на 11 жовтня.

Нагадаємо, МОЗ затвердив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Згідно з документом, обов'язкову вакцинацію планують ввести на період дії карантину для:

працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;

працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

працівників місцевих державних адміністрацій.

Раніше директор київської школи подав позов до суду, в якому вимагає скасувати онлайн-навчання для шкіл з недостатньо вакцинованими педагогічними колективами.

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