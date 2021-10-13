В Україні дозволять медсестрам робити щеплення пацієнтам без залучення лікаря

В Україні планують дозволити медсестрам та медбратам в деяких випадках приймати рішення щодо щеплення пацієнта без участі лікаря.

У Міністерстві охорони здоров’я підготували відповідні зміни до наказу від 16 вересня 2011 року №595 "Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень", повідомили у відомстві.

Це надасть можливість медичній сестрі чи брату проводити профілактичні щеплення без залучення лікаря, стверджують у МОЗ.

"Особливо такі зміни актуальні в період пандемії COVID-19 та сезон грипу, коли завантаженість медперсоналу дуже висока.

Вони також покращать доступність до захисту від інфекцій, яких можна запобігти з допомогою вакцинації", – запевняють у міністерстві.

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До здійснення щеплень будуть допущені медсестри та медбрати, які пройдуть спеціальну підготовку.

Молодший медперсонал навчать надавати допомогу в разі виникнення невідкладних серйозних реакцій на вакцину, таких як тяжка алергічна реакція, втрата свідомості тощо.

У МОЗ зазначають, що за пацієнтом залишиться право вибору – погодитися на консультування та вакцинацію за участю медсестри або медбрата чи звернутися перед щепленням за консультацію до лікаря.

Окрім того, визначено перелік станів та ситуацій, при яких висновок лікаря про вакцинацію є обов’язковим.

Перед вакцинацією батьки дитини заповнюють анкету, в якій вказують, чи є в дитини алергія, підвищена температура, хронічні захворювання, схильність до кровотеч, тощо. Якщо в дитини наявний хоч один з цих станів, вакцинація не проводиться.

Інформація щодо дорослих наразі відсутня.

Дитину має додатково має проконсультувати лікар загальної практики – сімейний лікар.

"Здійснення щеплень молодшим медичним персоналом без участі лікаря є стандартною медичною практикою в багатьох країнах світу.

Так, в США, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Ізраїлі та інших країнах право здійснювати вакцинацію мають не тільки медичні сестри та брати, але й фармацевти, а, наприклад, в Австрії та Бельгії до щеплень залучають медичних студентів", – запевняють у МОЗ.

Зараз зміни винесені на громадське обговорення.

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