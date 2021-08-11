Повільні темпи: лише 70% дітей щеплять до кінця року замість необхідних 95% – ЦГЗ

Україна має найнижчі показники в Європі по охопленню плановою вакцинацією дітей, що створює критичну загрозу для загального стану здоров’я населення країни.

До кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 70%, чого недостатньо для формування колективного імунітету – необхідних 95%, повідомляють у Центрі громадського здоров’я.

Станом на 1 липня 2021 року щеплення отримали:

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від туберкульозу – 36,6% дітей;

дітей; від кашлюка – 38,2% дітей до 1 року;

дітей до 1 року; від дифтерії і правця – 35% дітей у 18 місяців, 31,6% – у 6 років;

дітей у 18 місяців, – у 6 років; від поліомієліту – 39,6% дітей до 1 року, 37,9% – у 18 місяців, 38% – у 6 років;

дітей до 1 року, – у 18 місяців, – у 6 років; від кору, паротиту та краснухи (КПК) – 40,6% дітей віком до року.

Минулого року відзначалося зниження випадків цих хвороб, але причиною позитивної динаміки могли бути обмежувальні карантинні заходи та зосередження більшої уваги до COVID-19.

Також у 2020 році в Україні вдалося досягти стабільного охоплення щепленнями на рівні 80%.

Найбільше минулого року в Україні хворіли на вірусний гепатит В, кашлюк та кір.

У відомстві підкреслюють, що вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною. А будь-які переривання планової імунізації можуть призвести до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій.

"Закликаємо батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком, усвідомлювати та співставляти ризики й переваги вакцинації.

Сучасні вакцини є безпечними та ефективними і здатні захистити кожну людину від інфекційних захворювань, ускладнення від яких можуть вартувати життя", – говорять у ЦГЗ.

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Нагадаємо, за словами голови парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, 23 мільйони дітей у світі не отримали основні вакцини проти небезпечних хвороб.

Провідні міжнародні організації попереджають про ризик виникнення спалахів захворювань та можливі "катастрофічні наслідки.

Національний календар вакцинації, який запровадили в 2018 році, передбачає обов’язкове щеплення від 10 захворювань.

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