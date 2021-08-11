Повільні темпи: лише 70% дітей щеплять до кінця року замість необхідних 95% – ЦГЗ

Україна має найнижчі показники в Європі по охопленню плановою вакцинацією дітей, що створює критичну загрозу для загального стану здоров’я населення країни.
До кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 70%, чого недостатньо для формування колективного імунітету – необхідних 95%, повідомляють у Центрі громадського здоров’я.
Станом на 1 липня 2021 року щеплення отримали:
- від туберкульозу – 36,6% дітей;
- від кашлюка – 38,2% дітей до 1 року;
- від дифтерії і правця – 35% дітей у 18 місяців, 31,6% – у 6 років;
- від поліомієліту – 39,6% дітей до 1 року, 37,9% – у 18 місяців, 38% – у 6 років;
- від кору, паротиту та краснухи (КПК) – 40,6% дітей віком до року.
Минулого року відзначалося зниження випадків цих хвороб, але причиною позитивної динаміки могли бути обмежувальні карантинні заходи та зосередження більшої уваги до COVID-19.
Також у 2020 році в Україні вдалося досягти стабільного охоплення щепленнями на рівні 80%.
Найбільше минулого року в Україні хворіли на вірусний гепатит В, кашлюк та кір.
У відомстві підкреслюють, що вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною. А будь-які переривання планової імунізації можуть призвести до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій.
"Закликаємо батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком, усвідомлювати та співставляти ризики й переваги вакцинації.
Сучасні вакцини є безпечними та ефективними і здатні захистити кожну людину від інфекційних захворювань, ускладнення від яких можуть вартувати життя", – говорять у ЦГЗ.
|Фото: evgenyataman/Depositphotos
Нагадаємо, за словами голови парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, 23 мільйони дітей у світі не отримали основні вакцини проти небезпечних хвороб.
Провідні міжнародні організації попереджають про ризик виникнення спалахів захворювань та можливі "катастрофічні наслідки.
Національний календар вакцинації, який запровадили в 2018 році, передбачає обов’язкове щеплення від 10 захворювань.
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