В Україні досліджують препарат, який може запобігати запаленню легень при COVID-19

Українські вчені віднайшли речовини, які потенційно можуть запобігати гострому запаленню легень при COVID-19.

Науковці з Інституту молекулярної біології та генетики НАН України наразі проводять дослідження спільно з Інститутом фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, повідомили на Facebook-сторінці Інституту.

Попередні результати дають підстави вважати, що віднайдені речовини зможуть зупиняти запальні процеси в легенях та рятуватимуть хворих на COVID-19.

Згадана сполука повинна впливати на фермент у крові, що називається "протеїнкіназу С бета". Цей фермент знаходиться на поверхні гранулоцитів, або ж нейтрофілів – один із видів кров’яних тілець.

Фото: alexraths2/Depositphotos

При попаданні до організму чужорідних організмів (вірусів чи бактерій), нейтрофіли вибухають та викидають зі свого ядра власне ДНК, утворюючи своєрідні "позаклітинні пастки". Віруси чи бактерії потім попадають у ці "пастки", утворені багатьма залишками мертвих клітин, і знищуються.

Проте під час зараження коронавірусом SARS-CoV-2 гранулоцити виробляють занадто багато таких "пасток", що призводить до ушкодження та руйнування самого організму.

Українські вчені мають підстави вважати, що віднайдена ними сполука може пригнічувати неконтрольовану діяльність гранулоцитів, а відтак запобігати розвитку запальних процесів у легенях.

Упродовж майже півтора року вчені спершу виконували комп’ютерне моделювання, яке передбачило потрібні біологічні сполуки, а затим наукові почали синтезувати їх лабораторно. Від тестування на ізольованих лейкоцитах вчені перейшли до серії експериментів in vivo.

In vivo означає, що науковці перевіряють вплив речовини на тваринах експериментально, або добровільно залучають людей до клінічних випробування препарату.

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