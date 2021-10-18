Понад 80% освітян щепили принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19

Понад 80% освітян щепили проти COVID-19 принаймні однією дозою вакцини, повідомив на брифінгу Міністерства охорони здоров’я головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Водночас, за словами міністра освіти й науки України Сергія Шкарлета, серед працівників закладів середньої освіти показник охоплення однією дозою вакцини сягнув 86%.
За даними МОН, повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 освітян – це 56% від загальної їх кількості.
Найвищий рівень охоплення вакцинацією серед освітян фіксують в Києві та п’яти областях:
- Луганській: 79,4%
- Харківській: 70,9%;
- Черкаській: 70,9%;
- Полтавській: 69,4%;
- Києві: 67,7%;
- Житомирській: 66,9%.
Також міністр нагадав, що через високий рівень захворювання на COVID-19 35,5% українських шкіл цього тижня розпочали осінні канікули раніше.
|Фото: IgorVetushko/Depositphotos
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