Науковці опублікували нові дані щодо ефективності COVID-вакцини AstraZeneca

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
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30 вересня 2021

Вакцина AstraZeneca на 74% ефективна проти симптоматичного перебігу захворювання COVID-19.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в медичному журналі New England Journal of Medicine, повідомляє Reuters.

Утім, її ефективність зростає до 83,5% серед людей віком від 65 років

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Показники захисту засновані на результатах клінічних досліджень, проведених серед понад 26 тис. добровольців у США, Чилі та Перу. Одна частина учасників отримувала дві дози вакцини з проміжком 30 днів, інша – отримувала плацебо.

За даними дослідників, з-поміж більш ніж 17,6 тис. учасників, які отримали щеплення вакциною, не було зафіксовано жодного критичного або серйозного захворювання на COVID-19. Тоді як серед 8,5 тис. людей, які отримали плацебо, зареєстрували 8 випадків серйозного чи критичного перебігу.

Водночас новий показник ефективності в 74% виявився дещо нижчим від проміжного результату в 79%, який виробник оприлюднив у березні цього року.

 Фото: jcalvera/Depositphotos

Дослідники брали зразки для виявлення штаму вірусів вибірково. Найбільше заражень серед вакцинованих і невакцинованих було штамами "Альфа" і "Бета".

Також серед учасників не трапилось жодного випадку тромбозу судин – рідкісного побічного ефекту, який учені зафіксували при щепленні цією вакциною. 

Загалом, кількість несприятливих реакцій була співмірною в обох групах: 37% серед тих, хто отримав щеплення вакциною, і 30% – серед тих, хто отримав плацебо. 

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Найбільш частими побічними ефектами були:

  • головний біль, 
  • втома, 
  • біль у місці ін’єкції. 

Вони минали впродовж 1-2 днів. Також побічні ефекти спостерігали рідше після другого щеплення.

Нагадаємо, нещодавно вчені заявили, що дві дози щеплення AstraZeneca ефективно захищають від штаму "Дельта".

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