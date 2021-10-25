Стало відомо, в якій області СOVID-відділення лікарень заповнені найбільше

Донецька область опинилася на першому місці в Україні за показником заповнюваності ліжок у СOVID-відділеннях лікарень.
Наразі 88,3% СOVID-пацієнтів донецьких лікарень потребують кисневої підтримки, повідомляє Телеграм-канал "Коронавірус. Інфо" з посиланням на дані системи охорони здоров'я РНБО.
Станом на 25 жовтня на Донеччині з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 3 357 людей, і зайнято 88,9% ліжок у відділеннях для пацієнтів з короновірусною хворобою.
На другому місці по кількості зайнятих ліжок в лікарнях – Запорізька область. Там госпіталізовано 2 547 людей та зайнято 83,1% місць.
83,3% хворих, що знаходяться в лікарні, потрібен кисень.
|Станом на 25 жовтня на Донеччині з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 3 357 людей, і зайнято 88,9% ліжок
Третьою за цим показником стала Харківська область, де в лікарнях перебуває 3 731 людина та зайнято 76,1% ліжок.
Також 80,1% пацієнтів COVID-відділень Сумської області потребують кисневої підтримки.
Найнижчий показник зафіксовано на Кіровоградщині: там вільно 60% місць, а у лікарні з COVID-19 знаходяться 282 пацієнта.
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