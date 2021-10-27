Висока температура не є приводом викликати "швидку" – Кузін

Яна Осадча журналіст
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27 жовтня 2021

Лише висока температура не є підставою для виклику бригади екстреної медичної допомоги.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін підчас онлайн-брифінгу.

За минулу добу, 26 жовтня в Україні "швидку допомогу" викликали 55 тисяч разів, і кожного дня кількість звернень зростає, зазначив він.

Кузін закликав громадян викликати медиків тільки при наявності наступних симптомів:

  • біль у грудній клітці;
  • ознаки дихальної недостатності;
  • сатурація менше 92% (як виміряти кисень при COVID-19 вдома, читайте тут).
 Фото: logoboom/Depositphotos

"Викликаючи лікарів при відсутності значних симптомів під час пандемії COVID-19 означає, забрати можливість врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги",  сказав Ігор Кузін.

Нагадаємо, влітку 2021 МОЗ давав інший перелік симптомів COVID-19, при яких варто викликати "швидку":

Раніше в МОЗ також пояснили, які симптоми вказують на необхідність госпіталізації та можуть свідчити про тяжкий перебіг хвороби.

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