Висока температура не є приводом викликати "швидку" – Кузін

Лише висока температура не є підставою для виклику бригади екстреної медичної допомоги.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін підчас онлайн-брифінгу.

За минулу добу, 26 жовтня в Україні "швидку допомогу" викликали 55 тисяч разів, і кожного дня кількість звернень зростає, зазначив він.

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Кузін закликав громадян викликати медиків тільки при наявності наступних симптомів:

біль у грудній клітці;

ознаки дихальної недостатності;

сатурація менше 92% (як виміряти кисень при COVID-19 вдома, читайте тут).

Фото: logoboom /Depositphotos

"Викликаючи лікарів при відсутності значних симптомів під час пандемії COVID-19 означає, забрати можливість врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги", – сказав Ігор Кузін.

Нагадаємо, влітку 2021 МОЗ давав інший перелік симптомів COVID-19, при яких варто викликати "швидку":

Раніше в МОЗ також пояснили, які симптоми вказують на необхідність госпіталізації та можуть свідчити про тяжкий перебіг хвороби.

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