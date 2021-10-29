Ситуація з COVID-19 в Україні покращиться після Нового року – Комаровський

Після новорічних канікул ситуація з COVID-19 в Україні покращиться, і всі наступні хвилі будуть не такими важкими.

Але перед тим буде погіршення, зумевлене різким похолоданням.

Такий розвиток події прогнозує лікар Євген Комаровський в інтерв’ю "Українській правді".

"Ховатимемо від 200 до 500 осіб на день у найближчі місяці", – каже лікар.

А після того, як хвиля вщухне, очікується вал психічних розладів.

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За його словами, осіннє похолодання спричинить ще більший стрибок захворюваності COVID-19, тому що люди почнуть частіше збиратися у приміщеннях.

"Після новорічних канікул ситуація покращиться, і всі наступні хвилі будуть не такими важкими.

Тому що буде більше щеплених і перехворілих людей з антитілами", – додає Комаровський.

Лікар переконаний, що наслідки пандемії ми будемо відчувати ще довго. Зокрема, зросте кількість захворювань, до яких під час загострення ситуації з COVID-19 у медиків не доходили руки.

"Все, що за цей час медицина не долікувала, не дооперувала, прогавила, все, що накопичилося за ці роки.

Валом повалять нелікована онкологія, неоперовані виразки, купа занедбаних депресій, панічних розладів, купа дітей із тяжким ожирінням, цукрові діабети другого типу, нервові стреси – це на тлі обвалу психіатричної допомоги", – прогнозує Комаровський

На думку лікаря, до цих проблем треба готуватись вже зараз, а саме давати кожному сімейному лікареві протоколи лікування депресій та синдрому панічних розладів.

"Насправді ось для цього має збиратися РНБО. Ось це головне: діти, люди похилого віку, інваліди, медицина", – зазначив лікар.

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