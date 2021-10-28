У США людям з ослабленим імунітетом дозволили 4 дозу вакцини проти COVID-19

У США дозволили введення четвертої дози вакцини проти COVID-19 людям з слабким імунітетом.
Про це повідомили у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) 27 жовтня.
"Люди з помірним і важким імунодефіцитом віком від 18 років, які завершили курс щеплення мРНК-вакциною проти COVID-19 і отримали ще одну дозу мРНК-вакцини, можуть отримати бустерну дозу за 6 місяців після третьої вакцинації", – зазначили в установі.
Четверте щеплення можна буде зробити вакциною Pfizer-BioNTech, Moderna або Janssen, йдеться у повідомленні.
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Отримати бустерну дозу можна буде лише після повного курсу щеплення м-РНК вакцинами.
Наразі у CDC радять пацієнтам зі слабким імунітетом поговорити зі своїми лікарями, щоб визначити, чи їм необхідне четверте бустерне щеплення.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала людям з імунодефіцитом отримати третю дозу вакцини проти COVID-19.
За даними CDC, до імунокомпроментованих людей належать:
- пацієнти з ВІЛ/СНІДом,
- хворі на рак,
- пацієнти з трансплантованими органами або стовбуровими клітинами,
- ті, хто приймає імуносупресивні препарати,
- ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.
Нагадаємо, в Україні громадян не планують масово щеплювати третьою дозою вакцини проти COVID-19.
Однак МОЗ розгляне можливість бустерного щеплення для людей з групи ризику.
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