У США людям з ослабленим імунітетом дозволили 4 дозу вакцини проти COVID-19

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 жовтня 2021

У США дозволили введення четвертої дози вакцини проти COVID-19 людям з слабким імунітетом.

Про це повідомили у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) 27 жовтня.

"Люди з помірним і важким імунодефіцитом віком від 18 років, які завершили курс щеплення мРНК-вакциною проти COVID-19 і отримали ще одну дозу мРНК-вакцини, можуть отримати бустерну дозу за 6 місяців після третьої вакцинації", – зазначили в установі.

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Четверте щеплення можна буде зробити вакциною Pfizer-BioNTech, Moderna або Janssen, йдеться у повідомленні. 

Фото: Depositphotos/Автор Lakshmiprasad

Отримати бустерну дозу можна буде лише після повного курсу щеплення м-РНК вакцинами.

Наразі у CDC радять пацієнтам зі слабким імунітетом поговорити зі своїми лікарями, щоб визначити, чи їм необхідне четверте бустерне щеплення.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала людям з імунодефіцитом отримати третю дозу вакцини проти COVID-19.

За даними CDC, до імунокомпроментованих людей належать:

  • пацієнти з ВІЛ/СНІДом,
  • хворі на рак, 
  • пацієнти з трансплантованими органами або стовбуровими клітинами,
  • ті, хто приймає імуносупресивні препарати,
  • ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.

Нагадаємо, в Україні громадян не планують масово щеплювати третьою дозою вакцини проти COVID-19.

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Однак МОЗ розгляне можливість бустерного щеплення для людей з групи ризику.

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