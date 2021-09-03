У Чилі визначили рівень захисту проти COVID-19 після щеплення вакциною Sinovac

Повний курс вакцинації проти COVID-19 препаратом Sinovac, який використовують в Україні, запобігає розвиткові симптоматичного перебігу COVID-19 з ймовірністю 65,9% і на 87,5% захищає від госпіталізації внаслідок ускладнень.

Такі результати показало масштабне дослідження, в якому проаналізували дані понад 10,2 млн громадян Чилі впродовж кількох місяців, з 2 лютого до 1 травня 2021 року.

Із них понад 4,1 млн завершили повний курс вакцинації. Автори дослідження проаналізували частоту зараження, появи симптомів, ускладнень та летальності між вакцинованими та невакцинованими мешканцями.

Загалом дослідження показало, що вакцина Sinovac:

на 65,9% ефективна проти симптоматичного перебігу COVID-19,

ефективна проти симптоматичного перебігу COVID-19, на 87,5% ефективна в запобіганні госпіталізації,

ефективна в запобіганні госпіталізації, на 90,3% ефективна в запобіганні переведення до реанімації,

ефективна в запобіганні переведення до реанімації, на 86,3% ефективна проти смерті від ускладнень.

Також науковці проаналізували статистичні дані для чилійців, котрі отримали лише першу дозу вакцини. Ефективність однієї дози проти симптоматичного перебігу становить 15,5%, у запобіганні смерті від COVID-19 – на 45,7%.

Фото: tbtb/Depositphotos

Науковці зауважили, що ефективність зберігається для різних вікових груп, зокрема серед людей старше 60 років.

Утім, автори дослідження застерегли, що в Чилі бракує лабораторій для геномного аналізу, щоби визначити ефективність вакцини проти різних нових штамів вірусу.

До того ж, дослідження проводили наприкінці зими та весною цього року до того, як світом почав ширитися більш заразний штам "Дельта".

Тож показники ефективності вакцини Sinovac, згадані вище, можуть відрізнятися у випадку зараження одним із нових штамів.

Зазначимо, що ці показники нижчі від результатів дослідження, проведеного в Індонезії в травні 2021 року, однак збігаються з показниками дослідження в Бразилії.

Вакциною Sinovac (торгова назва "CoronaVac") щеплюють також українців. Це інактивована вакцина, тобто її принцип дії заснований на введені мертвих клітин вірусу.

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