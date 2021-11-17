На Закарпатті розпочинають анонімну вакцинацію проти COVID-19. Для кого?

В Україні вперше запроваджують анонімну вакцинацію проти COVID-19 на Закарпатті.

Таку послугу надають всім охочим в анонімному медичному кабінеті в Ужгороді, повідомляє Zaxid.Net.

"Це соціальний проєкт для людей, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення проти коронавірусу та змінили своє рішення", – пишуть вони.

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Анонімно вакцинувати закарпатців проти COVID-19 запропонував депутат обласної ради Федір Шандр.

Фото: Depositphotos/Автор microgen

Цю послугу передусім запровадили для тих, хто купив сертифікати про вакцинацію, щоб дати їм шанс зробити щеплення.

За словами Шандра, на Закарпатті зараз понад 4 тисячі фальшивих сертифікатів про вакцинацію, тому анонімність потрібна, щоб дати людям шанс врятувати своє життя.

Ця ініціатива також має допомогти людям, які з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію.

Кабінет анонімної вакцинації цілодобово працюватиме в Ужгороді на вулиці Східній, 4/1, у медичному центрі Prevention Hospital.

Вакцинуватися можна буде під будь-яким псевдонімом, який людина вкаже при візиті до центру.

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Перед процедурою пацієнти мають підписати згоду на анонімну вакцинацію, щоб у лікарів були дані для проведення повторного щеплення.

"Анонімно зробити щеплення може будь-хто із мешканців Закарпаття, який з певних причин – релігійних чи сімейних – не хоче, щоби його дані про вакцинацію були внесені в систему.

Так само ми надаємо можливість усім, хто придбав фальшивий сертифікат про вакцинацію або має діючий сертифікат, але фактично не отримав щеплення, прийти і зробити вакцинацію анонімно", – розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров у коментарі Zaxid.Net.

Він також запевнив, що у медичному центрі працівники, які проводитимуть анонімну вакцинацію, не будуть ставити зайвих запитань, засуджувати людей і соромити їх за попередні помилки та переконання.

"Ми хочемо дати шанс цим людям врятувати своє життя та здоров'я, а також життя та здоров'я своїх близьких і захистити себе. Навіть якщо попередньо вони наробили помилок", – наголошує Петров.

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