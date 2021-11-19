Анонімну COVID-вакцинацію в Ужгороді Ляшко назвав фейком: на Закарпатті кажуть, що він не розібрався

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко назвав "фейковим" анонімний пункт вакцинації проти COVID-19, який відкрили кілька днів тому на Закарпатті.

Це проєкт для людей, які не хочуть афішувати факт вакцинації через тиск громад та родин, або отримали фальшивий COVID-сертифікат, але змінили своє рішення.

На історію з анонімною вакцинацією міністр відреагував в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Ми розбираємося, що там відкрили на Закарпатті",– заявив Ляшко.

Фото: Depositphotos/Автор beton_studio

За його словами, COVID-амністія в Україні відбувається за іншими механізмами. І вона не може бути анонімною.

Люди з купленими сертифікатами, які хочуть вакцинуватися, мають перш за все зізнатися в цьому сімейному лікарю, а той вже повідомить про це поліцію.

"Далі в судовому порядку людину, яка свідомо повідомила про куплений сертифікат, амністують через суд", – висловився очільник МОЗ.

Утім, місцевий депутат Федір Шандор каже, що міністр не розібрався у ситуації.

Анонімний кабінет вакцинації запрацював в Ужгороді з ініціативи лікарів. Получити щеплення там можуть й люди з купленими COVID-сертифікатами.

Але анонімний пункт в Ужгороді створили перш за все для того, щоб дати можливість вакцинуватися тим закарпатцям, які перебувають під тиском релігійних громад або патріархальних родин, розповів в коментарі "Українській правді Життя" депутат Шандор.

"Наразі в кабінеті зробили 80 щеплень. До нас "рванули" люди, які живуть в релігійних замкнутих громадах, яких дуже багато в Закарпатті. В рідному селі на цих людей морально тиснуть та переслідують. А так приїхав в Ужгород на піцу, а заодно – вакцинувався", – розповідає депутат.

За словами депутата, в анонімному кабінеті також чекають на тих, кому не дозволяють вакцинуватися в родині, і тих, хто боїться лікарень та лікарів.

Ще одна категорія, для якої відкрили анонімний кабінет – люди, які придбали не внесений в "Дію" COVID-сертифікат в інтернеті.

Тобто в анонімному пункті щеплень не проводять ніякої "COVID-амністії", про яку говорили в МОЗ, стверджує депутат.

У відповідь на критику міністра Ляшка Федір Шандор сказав, що міністр "навіть не передзвонив нам і не розібрався, але сказав, що анонімний пункт щеплення – це погано".

Наразі пункт вакцинації продовжує свою роботу, знаходиться він за адресою: Ужгород, вулиця Східна, 4/1.

За словами депутата, зараз треба шукати різні методи, аби більше людей зробили щеплення проти COVID-19, особливо на Закарпатті, де кількість вакцинованих невелика.

"Ми зараз робимо як на передовій. На початку війни у нас в країні замість армії на передовій були добробати. Ось зараз ми виконуємо їхню роль – тільки на війні з COVID-19. Ми наразі використовуємо різні методи, аби заохотити громадян робити щеплення. І відкриття такого пункту – один з цих кроків", – зазначив Шандор.

"Українська правда Життя" звернулася в МОЗ за коментарем ситуації та чекає на офіційну відповідь.

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