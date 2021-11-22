У Львові будуть вакцинувати безхатьків проти COVID-19

Львівська міська рада організовує пункт вакцинації проти COVID-19 для безхатьків.

Його розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян на Кирилівській 3А, повідомляють у міськраді.

Пункт вакцинації почне працювати наступної п’ятниці, 26 листопада, з 11:00 до 18:00.

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"Такий пункт вакцинації ми створюємо з метою дати змогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватись та мати захист від хвороби, яка зараз набула загрозливих масштабів.

Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з бездомними та організовують їх харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю", – розповів представник департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

Фото: SOMATUSCANI/Depositphotos

Інформацію про пункти вакцинації для безхатьків роздаватимуть волонтери громадських організацій у тих місцях, де вони традиційно годують своїх підопічних.

Допомагати втілювати цю ініціативу будуть такі львівські організації, як "Благоустрій рідного міста", ЛМГО Спільнота взаємодопомоги "Оселя", БФ "Там де живе надія", Релігійна громада Храму Христового Воскресіння та багато інших.

Раніше пункти вакцинації проти COVID-19 у своїх храмах погодилися відкрити українські церкви різних конфесій:

Українська греко-католицька церква;

Православна церква України (ПЦУ);

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП);

Церква адвентистів сьомого дня.

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