"Дистанційка" порушує право на освіту: омбудсменка закликає повернути офлайн-навчання 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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11 листопада 2021

Омбудсменка Людмила Денісова закликала переглянути рішення щодо переведення шкіл на "дистанційку" і повернути офлайн-навчання з дотриманням протиепідемічних заходів.

Із цим проханням Уповноважена Верховної Ради з прав людини звернулася до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки, йдеться у Telegram-каналі Денісової. 

"Урядом запроваджено обмеження, що посилюються залежно від встановленого рівня протиепідемічних заходів.

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Одним із таких обмежувальних заходів є переведення закладів освіти на дистанційну форму роботи. Проте ці обмеження повинні застосовуватись при недотриманні рівня вакцинації вчителів та зростання рівня захворюваності учнів", – написала вона.

Фото: Depositphotos/Автор Milkos

Наразі, за інформацією МОН, на "дистанційці" вчаться учні з 7,3 тисяч шкіл (51% від загальної кількості).

"Водночас вакцинація освітян проти COVID-19 в Україні відбувається доволі швидкими темпами.

Рівень захворюваності дітей не перевищує 8% від загальної кількості інфікованих COVID-19", – зазначає Денісова.

Також існують чинники, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у режимі онлайн, зауважує Уповноважена. 

Зокрема, до них належать: 

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  • відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома; 
  • труднощі з одночасним доступом учнів до техніки у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку; 
  • різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу;
  • низька якість інтернет-зв’язку; 
  • відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо.

Нагадаємо, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге закликав не закривати школи на карантин, адже це мало сприяє боротьбі з коронавірусною інфекцією.

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