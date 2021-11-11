"Дистанційка" порушує право на освіту: омбудсменка закликає повернути офлайн-навчання 

Омбудсменка Людмила Денісова закликала переглянути рішення щодо переведення шкіл на "дистанційку" і повернути офлайн-навчання з дотриманням протиепідемічних заходів.
Із цим проханням Уповноважена Верховної Ради з прав людини звернулася до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки, йдеться у Telegram-каналі Денісової.
"Урядом запроваджено обмеження, що посилюються залежно від встановленого рівня протиепідемічних заходів.
Одним із таких обмежувальних заходів є переведення закладів освіти на дистанційну форму роботи. Проте ці обмеження повинні застосовуватись при недотриманні рівня вакцинації вчителів та зростання рівня захворюваності учнів", – написала вона.
|Фото: Depositphotos/Автор Milkos
Наразі, за інформацією МОН, на "дистанційці" вчаться учні з 7,3 тисяч шкіл (51% від загальної кількості).
"Водночас вакцинація освітян проти COVID-19 в Україні відбувається доволі швидкими темпами.
Рівень захворюваності дітей не перевищує 8% від загальної кількості інфікованих COVID-19", – зазначає Денісова.
Також існують чинники, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у режимі онлайн, зауважує Уповноважена.
Зокрема, до них належать:
- відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома;
- труднощі з одночасним доступом учнів до техніки у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку;
- різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу;
- низька якість інтернет-зв’язку;
- відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо.
Нагадаємо, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге закликав не закривати школи на карантин, адже це мало сприяє боротьбі з коронавірусною інфекцією.
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