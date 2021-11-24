Заразніший за “Дельту”: в Україні вперше зафіксували новий варіант COVID-штаму

В Україні вперше з’явився найнебезпечніший варіант штаму "Дельта" – так званий "Дельта Плюс" (AY.4.2).
Його зафіксували у Дніпрі, повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики у Facebook.
Уперше "Дельту Плюс" виявили у Великій Британії і визнали найбільш заразним з усіх варіантів коронавірусу.
Науковці інституту провели секвенування (генетичний аналіз) зразків COVID-19.
|Фото: Dan74/Depositphotos
Вони проаналізували 75 зразків, взятих наприкінці жовтня у хворих з 8 регіонів України: Харків – 8 зразків, Херсон – 10, Київ – 9, Львів – 9, Ужгород – 10, Одеса – 10, Дніпро – 10, Луцьк – 9.
У всіх зразках виявили штам "Дельта" та з’ясували, що в Україні домінує "материнський" індійський штам "Дельти" B.1.617.2 – його виявили у 60% зразків.
У решті досліджуваних зразків виявили 9 різних варіантів цього штаму.
"Дельту AY.4.2" або "Дельту Плюс" наразі зафіксували лише у Дніпрі.
Також в Україні поширений варіант "Дельта AY.4", який знайшли у 8 зразках.
Найбільше цим варіантом уражена Волинь: він присутній у третині досліджуваних зразків з цієї області.
Також його виявили у 2 зразках із Львівщини та по 1 зразку – з Одеси, Дніпра і Херсонської області.
"І сам індійський "материнський" штам, і його мутовані варіанти мають дуже високий рівень контагіозності порівняно з уханським штамом SARS-CoV-2, що прийшов у світ у грудні 2019 році з Китаю, та британським Альфа, який спричинив попередню хвилю захворювання в Україні і світі", – наголошують учені.
За даними GISAID, варіанти штаму "Дельта" присутні у понад 97% зразках світу.
Досі жоден штам COVID-19 не мав такого тотального домінування на планеті, кажуть науковці.
Нагадаємо, штам "Дельта" характеризується більшою швидкістю розповсюдження, небезпечністю та схильністю до мутацій.
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