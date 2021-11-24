Заразніший за “Дельту”: в Україні вперше зафіксували новий варіант COVID-штаму

В Україні вперше з’явився найнебезпечніший варіант штаму "Дельта" – так званий "Дельта Плюс" (AY.4.2).

Його зафіксували у Дніпрі, повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики у Facebook.

Уперше "Дельту Плюс" виявили у Великій Британії і визнали найбільш заразним з усіх варіантів коронавірусу.

Науковці інституту провели секвенування (генетичний аналіз) зразків COVID-19.

Фото: Dan74/Depositphotos

Вони проаналізували 75 зразків, взятих наприкінці жовтня у хворих з 8 регіонів України: Харків – 8 зразків, Херсон – 10, Київ – 9, Львів – 9, Ужгород – 10, Одеса – 10, Дніпро – 10, Луцьк – 9.

У всіх зразках виявили штам "Дельта" та з’ясували, що в Україні домінує "материнський" індійський штам "Дельти" B.1.617.2 – його виявили у 60% зразків.

У решті досліджуваних зразків виявили 9 різних варіантів цього штаму.

"Дельту AY.4.2" або "Дельту Плюс" наразі зафіксували лише у Дніпрі.

Також в Україні поширений варіант "Дельта AY.4", який знайшли у 8 зразках.

Найбільше цим варіантом уражена Волинь: він присутній у третині досліджуваних зразків з цієї області.

Також його виявили у 2 зразках із Львівщини та по 1 зразку – з Одеси, Дніпра і Херсонської області.

"І сам індійський "материнський" штам, і його мутовані варіанти мають дуже високий рівень контагіозності порівняно з уханським штамом SARS-CoV-2, що прийшов у світ у грудні 2019 році з Китаю, та британським Альфа, який спричинив попередню хвилю захворювання в Україні і світі", – наголошують учені.

За даними GISAID, варіанти штаму "Дельта" присутні у понад 97% зразках світу.

Досі жоден штам COVID-19 не мав такого тотального домінування на планеті, кажуть науковці.

Нагадаємо, штам "Дельта" характеризується більшою швидкістю розповсюдження, небезпечністю та схильністю до мутацій.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.