Від 64%: вчені з’ясували ефективність COVID-вакцин в Україні

Повна вакцинація проти COVID-19 захищає українців від госпіталізації на 64-92% залежно від віку.
Найбільше вакцинація двома дозами ефективна для людей віком 18-29 років, вона захищає цю категорію від ушпиталення на 92%, йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні Національної академії наук.
Вчені проаналізували дані щодо госпіталізації пацієнтів з COVID-19 та порівняли їх за віком та наявністю чи відсутністю щеплень.
Менш за все в лікарні з коронавірусною хворобою потрапляють діти та підлітки 10-17 років.
|Менш за все в лікарні з коронавірусною хворобою потрапляють діти та підлітки 10-17 років
Повна вакцинація дітей захищає на 64,1% від госпіталізації. Серед вакцинованих дітей рівень госпіталізації становив 0,8 випадків на 100 тисяч населення. А серед невакцинованих – 2,3.
У пацієнтів віком 18-29 років ефективність вакцинації після першої дози становить 84,2%, а після другої – 92,2%.
Для людей у віці 30-49 років ефективність після першої дози становила 65%, після двох – 84,4%.
Людей 50-64 років одна доза вакцини захищає від госпіталізації на 53,7%, а дві дози – на 84,6%.
У віковій категорії 65+ ефективність щеплення після першої дози становить 58,9%, після другої – 84,7%.
Вас також може зацікавити:
Заразніший за "Дельту": в Україні вперше зафіксували новий варіант COVID-штаму
Пігулки від Pfizer і Merck: в Україні розширили перелік ліків від COVID-19
Невакцинованих проти COVID-19 почнуть відсторонювати від роботи 9 грудня. Кого саме?
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.