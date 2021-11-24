Пігулки від Pfizer і Merck: в Україні розширили перелік ліків від COVID-19

В Україні розширили перелік медикаментів, які закуплять для лікування COVID-19.

Зокрема, до списку додали експериментальний препарат "Ритонавір" від компанії Pfizer і таблетки "Молнупіравір" від Merck.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 24 листопада.

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"Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками щодо поставки лікарських засобів з високою ефективністю і тих, які перебувають на фінальних стадіях досліджень.

Адже коли препарати виходять на ринок, виробники зазвичай вже мають домовленості на поставки ліків до інших країн, що зумовлює певний дефіцит", – сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Фото: rafapress/Depositphotos

Препарат Lagevrio ("Молнупіравір"), розроблений компаніями Ridgeback Biotherapeutics та Merck Sharp&Dohme (MSD), перешкоджає реплікації коронавірусу.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання цього медикамента, а 4 листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила цей препарат.

Серед пацієнтів, яких лікували "Молнупіравіром", лише 7,3% були госпіталізовані впродовж 30 днів після зараження COVID-19.

Водночас, серед тих, хто приймав плацебо, до лікарень потрапили 14,1% людей, пишуть у EMA.

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Препарат для профілактики COVID-19 "Ритонавір" (PF-07321332) виробництва Pfizer вже почали тестувати в Україні.

Його потрібно буде компонувати з іншими препаратами для лікування ВІЛ-інфекції.

Нагадаємо, у Pfizer заявили, що їхня нова пігулка PAXLOVID на 89% знижує ризик госпіталізації та смерті через COVID-19.

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