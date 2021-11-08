Чи може вакцина заразити людину COVID-19? Пояснення МОЗ

Вакцина проти COVID-19 не може заразити людину, бо у її складі немає живого вірусу.

Натомість вона стимулює вироблення імунітету, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Міністерство провело опитування серед підписників у соцмережах і виявило, що частина читачів вважає, що вакцинація проти COVID-19 погіршує ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції.

Також поширеним виявився фейк, що вакциновані проти COVID-19 легше заражають інших людей, бо їм "ввели коронавірус" зі щепленням.

Чи може людина заразитись COVID-19 від вакцини?

Фото: Depositphotos/Автор stevanovicigor

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплюють кількома вакцинами: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna.

Вони мають різний спосіб дії, проте жодна з них не може заразити людину COVID-19, наголошують у МОЗ.

CoronaVac – це інактивована вакцина.

У її складі є вже вбитий вірус. Оскільки він мертвий, то не може поширюватись в організмі людини.

AstraZeneca – векторна вакцина.

У ній використовується безпечний модифікований вірус застуди, який має в собі специфічний білок.

Він же активує імунну відповідь: виробляється захист організму, але людина не підхоплює вірус.

Також вакцина містить лише генетичний матеріал коронавірусу, який допомагає імунній системі розпізнавати вірус.

Вакцини Pfizer і Moderna мають у складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує білок оболонки коронавірусу.

Ця мРНК при потраплянні в організм навчають його виробляти захисні антитіла.

Сама ж мРНК гине.

"Як можна побачити, жодна з вакцин не має в складі живого вірусу, який завдає шкоди здоров’ю людини.

Вакцини не провокують захворювання, а, навпаки, формують стійкий захист для майбутніх "зустрічей" з коронавірусом", – запевняють у МОЗ.

Чи може вакцина проти COVID-19 змінити людську ДНК?

Як працюють вакцини?

Щеплення допомагає виробити імунітет, моделюючи потрапляння інфекції в організм.

Цей процес не викликає хворобу, але він спонукає імунну систему виробити Т-лімфоцити та антитіла.

"Іноді після вакцинації можливі легкі симптоми, які виникають при хворобі, як, наприклад, підвищена температура, припухлість та біль в місці введення.

Вони є цілком прийнятними, а виникають лише тому, що організм реагує та формує імунну відповідь", – йдеться у повідомленні.

Після імунізації в організмі залишаються "клітини пам'яті", які знають, як можна боротися з хворобою в майбутньому.

На процес вироблення таких клітин може піти до кількох тижнів.

Тому є ймовірність, що у людини, яка заразилася незадовго до вакцинації або відразу після вакцинації, розвинуться симптоми хвороби.

Вона може захворіти, тому що у вакцини не було достатньо часу виробити захист.

Чому вакциновані люди можуть захворіти на COVID-19?

По-перше, такі випадки трапляються нечасто, здебільшого серед людей похилого віку та зі слабким імунітетом.

По-друге, кількість випадків зараження серед вакцинованих збільшилася через те, що люди припинили дотримуватися карантинних обмежень.

Навіть вакциновані мають носити маски та дотримуватись соціальної дистанції, зауважують в установі.

"Навіть якщо ви заразились, будучи вакцинованими, хвороба протікатиме в рази легше", – додають у МОЗ.

Ви уникнете госпіталізації та швидше повернетесь до звичного життя.

"Якщо Ви і захворієте, будучи щепленими, ймовірність заразити оточення в рази зменшується: ви убезпечите своїх рідних і близьких від зараження", – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, ризик тяжкого перебігу хвороби у вакцинованих знижується у 15 разів.

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