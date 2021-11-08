Що робити, якщо COVID-сертифікат у "Дії" не генерується? Пояснення НСЗУ

Найчастіше "Дія" може не знаходити ваш сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, якщо дані про щеплення були внесені неправильно.

Що з цим робити, пояснив директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров‘я Національної служби здоров’я України Дмитро Черниш "Громадському радіо".

"При вже майже 5 млн сформованих COVID-сертифікатів у "Дії" до НСЗУ надійшло майже 10 тисяч звернень. Це значить, що 10 тисяч пацієнтів не змогли собі сформувати ці сертифікати", – зазначив експерт.

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Чому так відбувається?

Фото: misto.vn.ua

У пункті щеплення дані про першу і другу дозу мають бути внесені в одну і ту ж медичну картку пацієнта, і досить часто "Дія" не знаходить записів про вакцинацію.

Причина у відсутності сертифіката може бути в тому, що лікар не в той же день вніс запис про вакцинацію: є лікарі, які роблять це пізніше.

Або була допущена помилка, наприклад, в серії вакцини, і за такою вакциною не формується сертифікат, зазначає Черниш.

Що робити, якщо лікар неправильно вніс дані і сертифікат не підтягнувся?

Якщо дані про вакцинацію не внесені, потрібно звернутися до пункту вакцинації або до лікаря, якщо ви знаєте, хто проводив вакцинацію.

Після цього треба попросити його внести ці дані або щоб він скоординував, коли їх внесе.

Можливо, він вніс дані не під час візиту, а ввечері їх внесе, або на наступний день. Потрібно це з’ясувати, кажуть в НСЗУ.

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Якщо в даних помилка, потрібно звернутися до цього лікаря.

Він має виправити її, тому що система спроєктована таким чином, що вносити зміни в дані про вакцинацію може тільки той, хто її проводив.

"Це не може робити якийсь інший лікар, який навіть не розуміє, чим був факт проведення вакцинації", – говорить Черниш.

Як знайти лікаря, який проводив вакцинацію?

Зазвичай у пунктах вакцинації надають невеликі паперові довідки, де написано, хто робив вакцинацію, але кожен пункт вакцинації організовано по-різному, зауважує експерт.

Також, якщо в даних про вакцинацію помилка, то автора даних про вакцинацію побачить сімейний лікар.

"Тобто, якщо вам "Дія" не формує сертифікат через те, що в ваших даних про вакцинацію помилка, ваш сімейний лікар може побачити, який саме лікар вносив ці дані, і скоординуватися з цим лікарем для того, щоб він їх поправив", – наголошує Черниш.

Якщо запис на вакцинацію був зроблений через додаток або сайт Helsi, то у розділі "Медкарта – Мої вакцинації" у записі про щеплення буде вказано "Ким внесений запис", де і буде посилання на лікаря.

Нагадаємо, у Києві почали працювати офлайн пункти допомоги від "Дії" з COVID-сертифікатами.

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