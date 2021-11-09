У ВООЗ вважають несправедливим, що вакциновані CoronaVac не можуть вільно подорожувати

Всесвітня організація охорони здоров’я вбачає нерівність в тому, що людей, щеплених COVID-вакцинами CoronaVac та AstraZeneca, не впускають в цілу низку країн.
"Люди, які зробили все можливе, щоб зупинити спалах та щепились першою доступною вакциною, опинились в незручній ситуації", – заявив представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт в інтерв’ю "Українській правді Життя".
За його словами, ВООЗ з літа закликає країни-члени ВООЗ визнати всі вакцини, які схвалені організацією для використання в надзвичайних ситуаціях.
"Зсуви є, деякі країни визнала вакцину, але рух не настільки швидкий", – зазначив Хабіхт.
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ВООЗ від самого початку були проти того, що б дозвіл на в’їзду в країни мали лише вакциновані.
"Мають бути опції, наприклад, ПЛР-тест, оскільки ми й досі маємо нерівність в доступі до щеплення", – каже представник організації.
Нагадаємо, першу партію вакцини CoronаVac Україна отримала у березні 2021 року.
1 червня ВООЗ схвалила використання вакцини CoronaVac.
У липні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевняв, що незабаром Євросоюз дозволить в'їзд до ЄС осіб, щеплених вакциною CoronaVac.
З 22 листопада Велика Британія визнала CoronaVaс для відвідування країни мандрівниками з інших країн.
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