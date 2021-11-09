У ВООЗ вважають несправедливим, що вакциновані CoronaVac не можуть вільно подорожувати

Всесвітня організація охорони здоров’я вбачає нерівність в тому, що людей, щеплених COVID-вакцинами CoronaVac та AstraZeneca, не впускають в цілу низку країн.

"Люди, які зробили все можливе, щоб зупинити спалах та щепились першою доступною вакциною, опинились в незручній ситуації", – заявив представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт в інтерв’ю "Українській правді Життя".

За його словами, ВООЗ з літа закликає країни-члени ВООЗ визнати всі вакцини, які схвалені організацією для використання в надзвичайних ситуаціях.

"Зсуви є, деякі країни визнала вакцину, але рух не настільки швидкий", – зазначив Хабіхт.

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ВООЗ від самого початку були проти того, що б дозвіл на в’їзду в країни мали лише вакциновані.

"Мають бути опції, наприклад, ПЛР-тест, оскільки ми й досі маємо нерівність в доступі до щеплення", – каже представник організації.

Нагадаємо, першу партію вакцини CoronаVac Україна отримала у березні 2021 року.

1 червня ВООЗ схвалила використання вакцини CoronaVac.

У липні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевняв, що незабаром Євросоюз дозволить в'їзд до ЄС осіб, щеплених вакциною CoronaVac.

З 22 листопада Велика Британія визнала CoronaVaс для відвідування країни мандрівниками з інших країн.

Про нові правила подорожування Європою восени 2021, можна дізнатися тут.

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