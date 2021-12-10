Ляшко заборонив анонімному центру вакцинації в Ужгороді щепити проти COVID-19

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко виключив з переліку медичних закладів, які можуть щепити проти COVID-19, центр анонімної вакцинації в Ужгороді.

Про це він заявив під час брифінгу 10 грудня.

У центрі вакцинували людей, які перебували під родинним чи релігійним тиском або ж мали куплені COVID-сертифікати.

"Є заклади охорони здоров’я, працівники яких не читають алгоритми міністерства і не чують попереджень. Тобто ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані", – сказав Ляшко.

Фото з особистої сторінки Віктора Ляшка

За його словами, "один заклад в Закарпатській області, який придумав собі процес анонімної вакцинації", був виключений з переліку закладів охорони здоров’я, які проводять щеплення проти COVID-19.

"У цей заклад від сьогодні заборонено передавати вакцину, закуплену за кошти державного бюджету та отриману в рамках глобальної ініціативи Covax", – заявив міністр.

Ляшко додав, що додатково цей заклад буде ретельно проінспектований ліцензійною комісією міністерства на предмет дотримання ліцензійних умов.

Нагадаємо, на Закарпатті у листопаді відкрили анонімний пункт COVID-вакцинації. Утім, Віктор Ляшко розкритикував цю ідею, назвав центр "фейковим" і заявив, що буде з цим розбиратися.

В Ужгороді відповіли, що міністр має неповну інформацію про діяльність центру. А також зазначили, що центр не займається так званою COVID-амністією, а щепить людей, у яких є підроблений паперовий сертифікат, але немає запису в "Дії".

За час роботи до закарпатського центру анонімної вакцинації прийшли щепитися проти коронавірусної хвороби понад 1400 людей з підробленими COVID-сертифікатами.

У центрі повідомили, що у власників фейкових сертифікатів знаходили свідоцтва і білого, і жовтого кольору, і навіть угорські підроблені документи з неробочими QR-кодами.

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