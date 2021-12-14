У Південному Судані від невідомої хвороби померли майже 100 людей. ВООЗ розпочала дослідження

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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14 грудня 2021

Всесвітня організація охорони здоров’я розслідує смерть 89 людей від невідомої хвороби у місті Фангак у Південному Судані.

У місцевому Міністерстві охорони здоров’я заявили, що хвороба забрала життя десятків людей у районі Джонглій, який найбільше постраждав від повені, повідомляє BBC. 

Влада припускала, що люди померли від холери, але попереднє тестування це спростувало.

"Ми вирішили надіслати групу швидкого реагування, щоб вона здійснила оцінку ризику та розслідування. 

Тоді ми зможемо взяти аналізи у хворих людей, але за попередніми даними там 89 смертей", – розповіла представниця ВООЗ Шейла Бая у коментарі BBC.

 Фото: vlad_k/Depositphotos

Через наслідки повені групі швидкого реагування ВООЗ довелося чекати на гелікоптер, щоб повернутися до столиці.

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