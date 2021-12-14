У Південному Судані від невідомої хвороби померли майже 100 людей. ВООЗ розпочала дослідження

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 грудня 2021

Всесвітня організація охорони здоров’я розслідує смерть 89 людей від невідомої хвороби у місті Фангак у Південному Судані.

У місцевому Міністерстві охорони здоров’я заявили, що хвороба забрала життя десятків людей у районі Джонглій, який найбільше постраждав від повені, повідомляє BBC. 

Влада припускала, що люди померли від холери, але попереднє тестування це спростувало.

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"Ми вирішили надіслати групу швидкого реагування, щоб вона здійснила оцінку ризику та розслідування. 

Тоді ми зможемо взяти аналізи у хворих людей, але за попередніми даними там 89 смертей", – розповіла представниця ВООЗ Шейла Бая у коментарі BBC.

 Фото: vlad_k/Depositphotos

Через наслідки повені групі швидкого реагування ВООЗ довелося чекати на гелікоптер, щоб повернутися до столиці.

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