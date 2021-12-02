Пацієнти, госпіталізовані з COVID-19, можуть мати проблеми з мозком. Дослідження

Кожен 100-й пацієнт, госпіталізований з COVID-19, ймовірно, матиме ускладнення з боку центральної нервової системи, зокрема, ішемічний інсульт чи крововилив.
Про відповідні проблеми в ушпиталених з COVID-19 повідомили у Радіологічному товаристві Північної Америки, пише Reuters.
З майже 40 тисяч госпіталізованих пацієнтів у США та Європі 442 мали ускладнення, пов’язані з роботою головного мозку та нервової системи.
Як показало дослідження, середній вік пацієнтів з такими ускладненнями – 66 років, більшість з них – чоловіки. Найпоширенішою причиною госпіталізації хворих були сплутаність свідомості та зміна психічного стану, а потім – лихоманка.
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Багато пацієнтів мали супутні захворювання, як-от гіпертонія, проблеми з серцем та цукровий діабет.
Загальна частота ускладнень з боку центральної нервової системи у цій великій групі пацієнтів становила 1,2%.
"Це означає, що трохи більше одного зі 100 пацієнтів, які поступили до лікарні з COVID-19, мають якісь проблеми з мозком", – каже керівник дослідження доктор Скотт Фаро з Університету Томаса Джефферсона у Філадельфії.
Найпоширенішим ускладненням був ішемічний інсульт, він стався у 6,2% випадків. На другому місці – внутрішньочерепний крововилив (3,72%). Випадки енцефаліту склали менше 1%.
"Про загальні проблеми з легенями, пов’язані з COVID-19, відомо багато, але ми не часто говоримо про інші органи, які можуть постраждати від цієї хвороби. Наше дослідження показує, що ускладнення з боку центральної нервової системи є важливою причиною захворюваності та смертності в цій руйнівній пандемії", – говорить доктор Фаро.
Нагадаємо, раніше була опублікована низка досліджень про те, як COVID-19 може спричиняти проблеми з мозком та нервовою системою.
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