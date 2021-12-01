Вагітні жінки з COVID-19 мають більший ризик ускладнень до і під час пологів. Дослідження

Вагітні жінки з COVID-19 мають більший ризик госпіталізації, передчасних пологів, післяпологової кровотечі та навіть смерті.

Також вони з більшою ймовірністю потребуватимуть кесаревого розтину порівняно з вагітними без COVID-19.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому 30 листопада в журналі PLOS Medicine, пише MedicalXpress.

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Науковці з Паризького Університету дослідили зв’язок між COVID-19 та перебігом вагітності під час першої хвилі пандемії.

Вони проаналізували дані щодо госпіталізації жінок після 22 тижня вагітності у Франції з січня по червень 2020 року.

Із 244 465 породіль у лікарнях були 874 (0,36%) матері з діагнозом COVID-19.

Серед госпіталізованих вагітних із "COVID-групи" було більше старших жінок, тих, які виношували більше 1 дитини, мали ожиріння та/або високий кров’яний тиск.

У порівнянні зі здоровими вагітними, у жінок, інфікованих COVID-19, частіше фіксували:

потрапляння до лікарні;

прееклампсію та еклампсію;

гестаційну гіпертензію;

крововилив до або після пологів;

дуже передчасні або індуковані пологи;

кесарів розтин;

смерть.

При цьому частота викиднів або мертвонароджень, гестаційного діабету, передлежання або відшарування плаценти та згустків крові не збільшувалася.

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Отже, вакцинація для захисту вагітних жінок від COVID-19 може бути корисною, особливо для тих, хто входить до груп ризику ускладнень, наголошують автори дослідження.

Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення проти COVID-19.

При цьому вагітні жінки з COVID-19 частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, МОЗ і Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендують вагітним щепитися тільки вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna.

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