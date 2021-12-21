У МОЗ розповіли про стан першого хворого з COVID-штамом Омікрон в Україні

В Україні одужав перший хворий, який заразився COVID-штамом Омікрон.

У нього виявили негативний ПЛР-тест, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 21 грудня.

"Завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований навесні, хвороба протікала майже безсимптомно", – сказав він.

У хворого COVID-штам виявили 18 грудня.

Фото: Hypnosis/Depositphotos

Пацієнт з Омікроном повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів, де контактував з хворими на COVID-19.

Нагадаємо, Омікрон поширюється значно швидше, ніж усі інші штами COVID-19.

Водночас захворювання, спричинене цим варіантом, не має незвичних ознак і часто протікає безсимптомно, наголошує Кузін.

Також Омікрон уже зафіксували у 90 країнах.

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