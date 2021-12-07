Комбінація вакцин Moderna або Novavax з AstraZeneca або Pfizer дає кращий імунітет до COVID-19. Дослідження

Поєднання першої дози COVID-вакцини AstraZeneca або Pfizer з другою дозою Moderna або Novavax значно підвищує кількість антитіл і Т-клітин, які протидіють COVID-19.

Таких висновків дійшли дослідники з Оксфордського університету, повідомляє The Guardian.

Вчені визначили, що найсильнішу імунну відповідь викликало поєднання вакцин AstraZeneca та Novavax.

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У дослідженні взяли участь 1070 людей. Вони зробили перше щеплення вакцинами AstraZeneca або Pfizer, а за 9 тижнів отримали другу дозу тієї ж вакцини, вакцини Мoderna або Novavax.

Фото: aekkorn@yahoo.com/Depositphotos

У тих, хто вперше щепився Pfizer, після другої дози вакциною Moderna утворилось у 1,3 рази більше антитіл, ніж після двох доз Pfizer.

Водночас після уколу Novavax антитіл було на 20% менше.

Також поєднання вакцин Pfizer і Novavax виявилося ефективнішим, ніж щеплення двома дозами AstraZeneca. Однак це поєднання спровокувало меншу кількість антитіл, ніж дві дози Pfizer.

У тих, хто поєднав вакцини AstraZeneca і Modernа, кількість антитіл до COVID-19 збільшилась у 17 разів, порівняно з людьми, які двічі щепилися AstraZeneca.

Серед тих учасників дослідження, які отримали щеплення AstraZeneca та Novavax, цей показник був у 4 рази вищий.

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Загалом це поєднання викликало найбільшу Т-клітинну імунну відповідь, йдеться у дослідженні.

"Цей висновок має важливе значення для країн з низьким рівнем доходу, які ще не завершили свої кампанії первинної вакцинації, оскільки він передбачає, що можна забезпечити захист від COVID-19 без мРНК-вакцин – і, отже, ультрахолодних сховищ.

Ці дві вакцини (AstraZeneca та Novavax) можна зберігати у холодильнику", – кажуть науковці.

Нагадаємо, дослідники застерігають не пов’язувати кількість антитіл з силою імунного захисту та ефективністю вакцини.

Відсутність антитіл після вакцинації не означає відсутність імунного захисту від вірусу, так само як і велика кількість антитіл не гарантує імунітет до COVID-19.

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