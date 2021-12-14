Невакциновані мають у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19 – Кузін

За даними електронної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень, невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 14 грудня.
"Зараз обов’язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення проти COVID-19", – сказав він.
Раніше у МОЗ повідомляли, що вакцинація проти COVID-19 знижує ризик тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.
|Фото: halfpoint/Depositphotos
Нагадаємо, нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від "Дельти".
Крім цього, ризик госпіталізації і смерті від COVID-19 збільшується у пацієнтів з 30-85 років.
Вас також може зацікавити:
Скоротити смертність від COVID-19 в Україні: чому альтернатив вакцинації не існує?
Вагітні жінки з COVID-19 мають більший ризик ускладнень до і під час пологів. Дослідження
Пацієнти, госпіталізовані з COVID-19, можуть мати проблеми з мозком. Дослідження
Чим ми повільніші, тим "розумніший" вірус. Це перегони, і питання – хто виграє. Інтерв’ю з главою ВООЗ в Україні
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.