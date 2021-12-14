Невакциновані мають у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19 – Кузін

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 грудня 2021

За даними електронної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень, невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 14 грудня.

"Зараз обов’язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення проти COVID-19", – сказав він.

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Раніше у МОЗ повідомляли, що вакцинація проти COVID-19 знижує ризик тяжкого перебігу хвороби в 15 разів

 Фото: halfpoint/Depositphotos

Нагадаємо, нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від "Дельти".

Крім цього, ризик госпіталізації і смерті від COVID-19 збільшується у пацієнтів з 30-85 років.

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