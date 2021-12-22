В МОЗ розповіли, як будуть працювати пункти COVID-вакцинації в святкові дні

Яна Осадча журналіст
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22 грудня 2021

1 та 2 січня 2022 року в Україні будуть зачинені пункти та центри вакцинації проти COVID-19.

В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом.

Про новий розклад розповіла заступниця міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич на брифінгу 22 грудня .

Дізнатися графік роботи пунктів та центрів вакцинації та записатися на щеплення можна на сайті "Все про вакцинацію проти COVID-19" або через контакт-центр МОЗ: 0800 60 20 19.

 Фото:belchonock/Depositphotos

Наразі в Україні працюють 3 300 пунктів щеплення та понад 500 центрів вакцинації.

Нагадаємо, тільки 37% українців старших 60 років отримали одну дозу щеплень проти COVID-19. Повністю вакциновані 33%.

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