В МОЗ розповіли, як будуть працювати пункти COVID-вакцинації в святкові дні

1 та 2 січня 2022 року в Україні будуть зачинені пункти та центри вакцинації проти COVID-19.
В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом.
Про новий розклад розповіла заступниця міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич на брифінгу 22 грудня .
Дізнатися графік роботи пунктів та центрів вакцинації та записатися на щеплення можна на сайті "Все про вакцинацію проти COVID-19" або через контакт-центр МОЗ: 0800 60 20 19.
|Фото:belchonock/Depositphotos
Наразі в Україні працюють 3 300 пунктів щеплення та понад 500 центрів вакцинації.
Нагадаємо, тільки 37% українців старших 60 років отримали одну дозу щеплень проти COVID-19. Повністю вакциновані – 33%.
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