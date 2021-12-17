Лише 33% українців віком 60+ вакциновані проти COVID-19

Лише 37% українців старших 60 років отримали одну дозу щеплень проти COVID-19.

Повністю вакциновані – 33%, заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда на брифінгу 17 грудня.

Кількість вакцинованих людей похилого віку майже не змінилася з листопада 2021 року. На той період в Україні проти коронавірусної хвороби були щеплені 32% людей віком 60+.

За словами Комадіри, 8 з 10 померлих за весь період пандемії COVID-19 в Україні – це люди старші 60 років.

"Літні люди у групі важкого перебігу COVID-19. Саме вони хворіють найтяжче, потрапляють у лікарні, до реанімації та помирають.

Крім того, COVID-19 може призвести до загострення хронічних захворювань та появи нових, що особливо небезпечно для людей старшого віку", – зазначив Олександр Комаріда.

Він також закликав українців допомогти літнім людям вакцинуватися, адже це єдиний спосіб захистити їх.

Також наразі в Україні 95% освітян вакциновано принаймні однією дозою вакцини від COVID-19, 86% отримали дві дози.

Принаймні одну дозу мають 88% медиків, завершили вакцинацію 72%.

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