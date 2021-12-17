Лише 33% українців віком 60+ вакциновані проти COVID-19

Яна Осадча журналіст
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17 грудня 2021

Лише 37% українців старших 60 років отримали одну дозу щеплень проти COVID-19.

Повністю вакциновані 33%, заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда на брифінгу 17 грудня. 

Кількість вакцинованих людей похилого віку майже не змінилася з листопада 2021 року. На той період в Україні проти коронавірусної хвороби були щеплені 32% людей віком 60+.

За словами Комадіри, 8 з 10 померлих за весь період пандемії COVID-19 в Україні це люди старші 60 років.

 Фото: chayathon/Depositphotos

"Літні люди у групі важкого перебігу COVID-19. Саме вони хворіють найтяжче, потрапляють у лікарні, до реанімації та помирають.

Крім того, COVID-19 може призвести до загострення хронічних захворювань та появи нових, що особливо небезпечно для людей старшого віку",   зазначив Олександр Комаріда.

Він також закликав українців допомогти літнім людям вакцинуватися, адже це єдиний спосіб захистити їх.

Також наразі в Україні 95% освітян вакциновано принаймні однією дозою вакцини від COVID-19, 86% отримали дві дози.

Принаймні одну дозу мають 88% медиків, завершили вакцинацію 72%.

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