Лише 33% українців віком 60+ вакциновані проти COVID-19

Лише 37% українців старших 60 років отримали одну дозу щеплень проти COVID-19.
Повністю вакциновані – 33%, заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда на брифінгу 17 грудня.
Кількість вакцинованих людей похилого віку майже не змінилася з листопада 2021 року. На той період в Україні проти коронавірусної хвороби були щеплені 32% людей віком 60+.
За словами Комадіри, 8 з 10 померлих за весь період пандемії COVID-19 в Україні – це люди старші 60 років.
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"Літні люди у групі важкого перебігу COVID-19. Саме вони хворіють найтяжче, потрапляють у лікарні, до реанімації та помирають.
Крім того, COVID-19 може призвести до загострення хронічних захворювань та появи нових, що особливо небезпечно для людей старшого віку", – зазначив Олександр Комаріда.
Він також закликав українців допомогти літнім людям вакцинуватися, адже це єдиний спосіб захистити їх.
Також наразі в Україні 95% освітян вакциновано принаймні однією дозою вакцини від COVID-19, 86% отримали дві дози.
Принаймні одну дозу мають 88% медиків, завершили вакцинацію 72%.
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