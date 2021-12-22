В НАН прогнозують погіршення епідситуації у січні через COVID-штам Омікрон

Яна Осадча журналіст
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22 грудня 2021

В Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19, але вже на початку січня 2022 року епідемічна ситуація може погіршитися у зв’язку з розповсюдженням штаму Омікрон.

Згідно з прогнозом Національної академії наук України, на кінець січня ймовірно можна очікувати понад 7 тисяч хворих на добу. 

Прогнозування COVID-ситуації  вчені проводили  за допомогою двох аналітичних методик SEIR_U (модель, яка розраховує балансові відносини для основних категорій населення під час епідемії) та Prophet (аналітична служба Facebook).

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Середня кількість нових випадків протягом тижня 22–28 грудня дорівнюватиме 5 947  за методикою SEIR_U  та 4 678 за Prophet.

 Фото:Volurol/Depositphotos

А протягом 29 грудня-4 січня ймовірно 3 115 (SEIR_U) або  7 279 (Prophet).

"Відповідно до оцінок темпів розповсюдження штаму Омікрон і за даними про його поширеність у країнах Європи, Україна може відчути його вплив на епідемічну динаміку вже на початку січня 2022 року", – йдеться в повідомленні науковців.

В останні два тижні кількість позитивних тестів зменшилась приблизно на 25% за кожні 7 днів, а нових госпіталізацій – на 15%.

Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів зменшилась у 5,5 рази, нових виявлень – у 3,5 , зайнятих ліжок у лікарнях – у 2,5 а добові госпіталізації скоротились у 2,7 разів.

Захворюваність на COVID-19 знижувалася з темпом близько 20%.

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Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України.

За останній тиждень середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 6 610 на день, а середня кількість летальних випадків становить 287 смертей на день.

Нагадаємо, в Україні одужав перший пацієнт з COVID-штамом Омікрон.

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