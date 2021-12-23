COVID-штам Омікрон спричиняє на 80% менше госпіталізацій, ніж Дельта. Дослідження

Штам COVID-19 Омікрон протікає на 70% легше і спричиняє на 80% менше госпіталізацій, порівняно з варіантом Дельта.

Про це свідчить дослідження, опубліковане на порталі medRxiv, повідомляє Bloomberg.

Його провели науковці південноафриканського Національного інституту інфекційних захворювань, однак воно ще не пройшло незалежної експертної оцінки.

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Також у Південній Африці захворювання Омікроном протікає на 70-80% легше порівняно з Дельтою, розповів керівник Африканського центру контролю та профілактики захворювань (CDC) у коментарі The Guardian.

Фото: GrinPhoto/Depositphotos

Однак ці результати не слід екстраполювати на всі країни, наголошує він.

За його словами, молодий середній вік населення ПАР може впливати на ситуацію з Омікроном і результати досліджень у країні.

Нагадаємо, у Південній Африці заявили, що хвиля Омікрону вщухає так само швидко, як і зростала.

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