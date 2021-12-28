Що приготувати на свята? Альтернативні рецепти до новорічного столу

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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28 грудня 2021

У багатьох родинах новорічні свята були сумішшю очікування свята та скандалу. Жінки з самого ранку (а то і з вечора) починали готувати їжу.

Обов'язково на столі мали бути: олів'є, оселедець під шубою, салат з крабовими палочками, холодець, щось фаршироване чимось – це могли бути фаршировані крабові палички або половинки яєць.

Звичайно, нарізки, звичайно пляцки – наполен, сметанник, пісочне печиво.

Словом, все як на цьому відео.

Жінки втомлювались, починали сваритись та дратуватись, потім всі переїдали, частину салатів викидали, бо з'їсти таке класична родина з 3-4-х людей просто не в силі.

Але такі традиції можна змінювати! Якщо вам хочеться, звісно.

З одного боку, свята асоціюються зі смачною та нетривіальною їжею – і це нормально, з іншого – вони не мають вас виснажувати та завдавати шкоду здоров'ю.

"Українська правда. Життя" запитала в дієтологині Тетяни Лакусти та гастроентерологині Євгенії Белінської, як відзначити зимові свята смачно та без шкоди для здоров'я – як фізичного, так і психічного.

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Свята – це не лише про їжу, це про відпочинок, спілкування, нові враження.

Тетяна Лакуста радить для початку переглянути сімейні традиції:

"Можливо, деякі багато компонентні салати є для вас справжнім смаком Нового року. Але оскільки такі салати дуже калорійні, а на їхнє приготування йде багато часу, тому чому б не розтягнути приготування таких салатів? Наприклад, на Новий рік щось одне, на Різдво – інше. 

Вам цілком може вистачити одного багатокомпонентного салату та овочевої/фруктової нарізки, смачного сиру, запеченої риби", – каже Тетяна Лакуста

Також зробити кориснішими улюблений салат та закуски можна такими способами:

🥗 Запікайте овочі, а не варіть. Так, за словами дієтолога, в овочах збережеться більше корисних речовин.

🥗 Замініть жирний майонез на більш здорову альтернативу. Це може бути грецький йогурт з гірчицею, часником, зеленню та лимонним соком.

Також менше жиру буде в пісному соєвому майонезі, який можна знайти у великих мережевих супермаркетах.

🥗 Замініть мариновані в оцті та цукрі огірки на свіжі. Це може дещо здорожчати страву, але на Новий Рік ми часто дозволяємо себе побалувати, то чому ні?

А про те, чому не варто боятися зимових овочів, ми розповідали ось в цьому подкасті: "Овочі вже не ті? Насправді Ніт". 

Особливо це буде актуально для культового салату олів'є. 

Щоб трохи "оздоровити" його, також можна:

  • промити консервований горошок, щоб позбавитись зайвої солі та цукру;
  • замінити ковбасу на запечене м'ясо чи птицю;
  • додати більше зелені: кропу, петрушки, зеленої цибулі тощо.

🥗 Зробіть з оселедця під шубою дещо інше! Наприклад, вінегрет з оселедцем та оливковою олією.

Ви можете нарізати запечені овочі, додати оселедець, авокадо для більш кремової текстури та оливкову олію. Смачно, незвично та корисно!

🥗 Перегляньте подачу звичних закусок. Ви любите ікру на Новий Рік? Прекрасний вибір! Але чому б не покласти її в половинки яйця, а не на батон з маслом?

А жовтки можна використати для вишуканого паштету з тунцем та фетою, змішавши тунець, фету, жовтки та додавши трохи гірчиці та грецького йогурту.

🥗 Фантазуйте з десертами. Святкові десерти – це не обов'язково велика кількість жиру та цукру. Досягти соковитості в кексах можна, додавши в тісто овочі та фрукти, наприклад, моркву, тертий цукіні або кабачок, банани, яблучне пюре або… квасолю! Ідеї дивіться в розділі з рецептами.

🥗 Обирайте не калорійні варіанти десертів. Наприклад, желе, не жирний заморожений йогурт з ягодами та фруктами, фруктові салати.

🥗 Не переїдайте. Новорічні свята вже давно не єдиний привід смачно поїсти. Звичайно, бажання отримати на свята гурманську насолоду – цілком нормальне, але спробуйте сконцентруватись на інших задоволеннях, щоб не псувати собі відпочинок сонливістю, неприємними відчуттями у шлунку та іншими наслідками переїдання.

Гастроентерологиня Євгенія Белінська радить заздалегідь подумати, що саме ви збираєтесь їсти, і якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, поговорити з лікарем щодо меню майбутнього святкування.

"Лікар може порадити вживати ферменти під час застілля. Важливо розуміти, що при великій кількості смажної жирної їжі та алкоголю – дозування менш як 35 тис. ліпази не має сенсу. Тому не прописуйте собі ферменти самостійно", – пояснює лікарка. 

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Свята та алкоголь

Безпечної дози алкоголю не існує, нагадує Тетяна Лакуста.

Є міф, що споживання жирної їжі заважає алкоголю всмоктуватись в кров і таким чином сповільнює сп'яніння.

"Не найкраща ідея!", – зауважує дієтолог.

Вона пояснює, що і жирна їжа в надлишку, і алкоголь будуть метаболізуватись (перероблятись) в печінці. Це сильно буде її перевантажувати, отож це не найкраща рекомендація.

"Якщо ви дійсно хочете знизити концентрацію алкоголю, ви можете розбавляти вино з водою", – радить дієтолог.

А ще свята  – це чудова нагода спробувати подати домашні лимонади чи воду, настояну на фруктах/ягодах. Така вода виглядає дуже ефектно на столі, вона смачна, гарно втамовує спрагу та швидко освіжає.

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Дитячий Новий Рік: більш думок про розваги менше про їжу

Гурманьскі задоволення – це парафія лише для дорослих, каже Тетяна Лакуста. 

"Для дітей важливо, щоб їжа була знайома, щоб її можна було легко ідентифікувати. Покладіть те, що дитина точно буде їсти, в окремі тарелі чи піали.

Але якщо ви робите окремий для дітей святковий стіл, то просто запитайте дитину, що саме вона хоче поїсти, і обговоріть альтернативи, якщо малечі хочеться ну чогось геть не дозволеного", – радить Лакуста.

Також дієтологиня радить уникати багатокомпонентних салатів, жирних соусів:

"Запечіть м'ясо чи рибу (але упевніться, що там немає кісточок), окремо наріжте овочі та фрукти. Часто цього буде цілком достатньо".

Альтернативні новорічні рецепти

Закуски

🥗 Буряковий паштет зі скумбрії

  • філе 1 запеченої скумбрії без шкіри;
  • 1 запечений буряк середнього розміру;
  • 2 столові ложки жирного грецького йогурту або сметани;
  • ½ лимона, цедра та сік;
  • Декілька гілочок зелені для подачі.

Приготування

  • Покладіть скумбрію (запечену, розібрану від шкіри та кісток), буряк, йогурт, цедру лимона та сік, а також трохи чорного перцю та солі в кухонний комбайн і збивайте, поки маса не стане майже однорідною або лише з невеликими шматочками.
  • Викладіть на тости і прикрасьте кропом.
 Рецепт з Instagram Тетяни Лакусти

🥗 Салат з червоної капусти

  • 1 червоний болгарський перець;
  • 200 г червоної капусти (тонко нарізаної);
  • 50 г рубаної петрушки;
  • 1 апельсин (очищений на частки);
  • 1 солодке яблуко;
  • 2 столові ложки кеш'ю;
  • 2 столові ложки гарбузового насіння.

Для соусу:

  • сік 1 лимона;
  • 3 столові ложки оливкової олії;
  • 1 чайна ложка меду;
  • куркума – 1/2 ч.л;
  • сіль, перець чорний мелений, гірчиця до смаку.

Приготування

  • Все перемішати, полити соусом та ще раз перемішати, щоб соус розподілився рівномірно.
  • Викласти на красиву тарелю та насолоджуватись.
 Рецепт з Instagram Тетяни Лакусти

Основні страви

🥘 Кебабчики в східному стилі

Інгредієнти:

  • 500 г фаршу з яловичини або баранини;
  • 1 чайна ложка паприки (або чилі-пудри, якщо вам смакують гостріші страви);
  • 1 чайна ложка меленого кмину;
  • 1 чайна ложка меленого коріандру;
  • 1 чайна ложка гарам масала (можна замовити в крамницях спецій або обійтися без цього інгредієнта);
  • 1 чайна ложка імбирної пасти або тертого імбиру;
  • 1 подрібнений зубчик часнику;
  • 1 яйце;
  • 2 цибулини середнього розміру (порізати);
  • 3 великих свіжих помідора (порізати);
  • 1 чайна ложка свіжої кінзи або петрушки (дрібно покришити).

Приготування

  • Додайте у фарш порошок чилі, гарам масала, імбир, сіль і збите яйце.
  • Змішайте все і зробіть коротку ковбаску, розміром приблизно з вашу долоню.
  • Повторіть з усією сумішшю.
  • У велику круглу каструлю викладіть шар кебабів, потім накрийте шаром з помідорів і цибулі. Повторити з рештою інгредієнтів (ви повинні зробити приблизно 3 прошарки). 
  • Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні приблизно 30-40 хвилин.

Подавати з лавашем і салатом.

Рецепт з буклета Національної служби здоров'я Великої Британії (NHS)

🥘  Лінивий м'ясний "рулет"

Інгредієнти: 

  • 30 г свіжого листя молодого шпинату (або розмороженого);
  • 1 яйце;
  • 1 зубчик часнику, натертий на тертці;
  • 1 кг фаршу з індички;
  • 1 склянка вівсяних пластівців (або мигдального борошна);
  • 1/2 склянки нарізаних в'ялених помідорів (можна замінити на оливки);
  • 100 г сиру фета;
  • сіль, перець, сухий часник – за смаком.

Приготування

  • Розігрійте духовку до 220 градусів.
  • У великій мисці збийте яйце з часником, сіллю, спеціями.
  • Вівсяні пластівці подрібніть блендером. Змішайте всі інгредієнти, крім фети. Перемішайте добре вручну.
  • Додайте фету і перемішайте обережно ще раз, щоб не розім'яти шматочки сиру.
  • Викладіть суміш у форму та запікайте протягом години.
  • Дайте постояти не менше 15 хвилин перед тим, як нарізати та подавати.
 Рецепт з Instagram Тетяни Лакусти

Десерти

🍰 Пиріг "подвійний шоколад та кава"

Рекомендована порція – 100 гр (350 ккал)

Інгредієнти:

  • 2 чайні ложки меленого чіа (або льону) (на 2 столові ложки води) – можна замінити на 1 яйце;
  • 3 стиглі банани;
  • 1/2 склянки будь-якого рослинного молока (за бажанням – використовуйте коров'яче);
  • 10 ст. л. оливкової олії (або топленої/кокосової олії);
  • 100 г будь-якого підсолоджувача (сироп, різні види цукру або цукрозамінник). Перед використанням цукру спробуйте тісто на рівень солодкості, оскільки банани теж містять фруктозу;
  • 50 мл еспресо;
  • 100 г рисового борошна;
  • 30 г кукурудзяної;
  • 30 г цільнозернового борошна;
  • ½ чайної ложки харчової соди;
  • 100 г какао;
  • ¼ ч. л. дрібної солі;
  • 100 г 80% шоколаду;
  • подрібнений фундук для оздоблення.

Час приготування: 20 хв на підготовку + 60 хв у духовці.

Приготування

  • Змішайте мелене насіння чіа (або насіння льону) з 2 столовими ложками води і відставте, щоб воно стало желеподібним. Якщо у вас немає алергії на яйця – пропустіть цей етап і візьміть яйце.
  • Заваріть чашку міцної кави.
  • Помістіть всі сухі інгредієнти (крім шоколаду та горіхів) у миску середнього розміру. Добре перемішайте вінчиком.
  • Покладіть добре розім'яті банани, рослинне молоко, оливкову олію, цукор, охолоджену каву та яйце (або чіа) у велику миску. Змішайте із сухими інгредієнтами.
  • Нагрійте духовку до 175 °C і змастіть форму для пирога невеликою кількістю олії.
  • Вмішайте шматочки шоколаду в тісто.
  • Перелийте тісто у форму для випікання хліба та посипте зверху фундуком.
  • Випікайте в попередньо розігрітій духовці (на полиці, яка на один щабель нижче середнього) приблизно 60 хвилин.
  • Охолодіть, перш ніж вийняти з форми та нарізати скибочками.
  • Для нарізки використовуйте зубчастий ніж.

🍰 Вишневий штрудель для лінивих

Інгредієнти:

  • вишня – 400 г;
  • 2 листи лаваша;
  • яйце 1 шт;
  • горіхи -150 г;
  • вівсяні пластівці (висівки) – 1/2 склянки;

Приготування

  • Приготування дуже швидке, тому можна відразу включити духовку на 180 градусів, щоб прогрівалася. 
  • Вишню очистити від кісточок. Вівсяні пластівці перемолоти (або взяти висівки), пересипати ними вишню.
  • Горіхи дрібно нарізати, викласти їх на лаваш з вишнею, краї підвернути з двох сторін усередину і звернути рулетом.
  • Зверху змастити лаваш збитим яйцем. Поставити в духовку на 200 градусів на 15-20 хв.
  • Діставши з духовки, присипте корицею.

Смачних свят! 

Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя

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