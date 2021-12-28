Що приготувати на свята? Альтернативні рецепти до новорічного столу

У багатьох родинах новорічні свята були сумішшю очікування свята та скандалу. Жінки з самого ранку (а то і з вечора) починали готувати їжу.
Обов'язково на столі мали бути: олів'є, оселедець під шубою, салат з крабовими палочками, холодець, щось фаршироване чимось – це могли бути фаршировані крабові палички або половинки яєць.
Звичайно, нарізки, звичайно пляцки – наполен, сметанник, пісочне печиво.
Словом, все як на цьому відео.
Жінки втомлювались, починали сваритись та дратуватись, потім всі переїдали, частину салатів викидали, бо з'їсти таке класична родина з 3-4-х людей просто не в силі.
Але такі традиції можна змінювати! Якщо вам хочеться, звісно.
З одного боку, свята асоціюються зі смачною та нетривіальною їжею – і це нормально, з іншого – вони не мають вас виснажувати та завдавати шкоду здоров'ю.
"Українська правда. Життя" запитала в дієтологині Тетяни Лакусти та гастроентерологині Євгенії Белінської, як відзначити зимові свята смачно та без шкоди для здоров'я – як фізичного, так і психічного.
Як вдихнути у старі страви нове життя
Свята – це не лише про їжу, це про відпочинок, спілкування, нові враження.
Тетяна Лакуста радить для початку переглянути сімейні традиції:
"Можливо, деякі багато компонентні салати є для вас справжнім смаком Нового року. Але оскільки такі салати дуже калорійні, а на їхнє приготування йде багато часу, тому чому б не розтягнути приготування таких салатів? Наприклад, на Новий рік щось одне, на Різдво – інше.
Вам цілком може вистачити одного багатокомпонентного салату та овочевої/фруктової нарізки, смачного сиру, запеченої риби", – каже Тетяна Лакуста
Також зробити кориснішими улюблений салат та закуски можна такими способами:
🥗 Запікайте овочі, а не варіть. Так, за словами дієтолога, в овочах збережеться більше корисних речовин.
🥗 Замініть жирний майонез на більш здорову альтернативу. Це може бути грецький йогурт з гірчицею, часником, зеленню та лимонним соком.
Також менше жиру буде в пісному соєвому майонезі, який можна знайти у великих мережевих супермаркетах.
🥗 Замініть мариновані в оцті та цукрі огірки на свіжі. Це може дещо здорожчати страву, але на Новий Рік ми часто дозволяємо себе побалувати, то чому ні?
А про те, чому не варто боятися зимових овочів, ми розповідали ось в цьому подкасті: "Овочі вже не ті? Насправді Ніт".
Особливо це буде актуально для культового салату олів'є.
Щоб трохи "оздоровити" його, також можна:
- промити консервований горошок, щоб позбавитись зайвої солі та цукру;
- замінити ковбасу на запечене м'ясо чи птицю;
- додати більше зелені: кропу, петрушки, зеленої цибулі тощо.
🥗 Зробіть з оселедця під шубою дещо інше! Наприклад, вінегрет з оселедцем та оливковою олією.
Ви можете нарізати запечені овочі, додати оселедець, авокадо для більш кремової текстури та оливкову олію. Смачно, незвично та корисно!
🥗 Перегляньте подачу звичних закусок. Ви любите ікру на Новий Рік? Прекрасний вибір! Але чому б не покласти її в половинки яйця, а не на батон з маслом?
А жовтки можна використати для вишуканого паштету з тунцем та фетою, змішавши тунець, фету, жовтки та додавши трохи гірчиці та грецького йогурту.
🥗 Фантазуйте з десертами. Святкові десерти – це не обов'язково велика кількість жиру та цукру. Досягти соковитості в кексах можна, додавши в тісто овочі та фрукти, наприклад, моркву, тертий цукіні або кабачок, банани, яблучне пюре або… квасолю! Ідеї дивіться в розділі з рецептами.
🥗 Обирайте не калорійні варіанти десертів. Наприклад, желе, не жирний заморожений йогурт з ягодами та фруктами, фруктові салати.
🥗 Не переїдайте. Новорічні свята вже давно не єдиний привід смачно поїсти. Звичайно, бажання отримати на свята гурманську насолоду – цілком нормальне, але спробуйте сконцентруватись на інших задоволеннях, щоб не псувати собі відпочинок сонливістю, неприємними відчуттями у шлунку та іншими наслідками переїдання.
Гастроентерологиня Євгенія Белінська радить заздалегідь подумати, що саме ви збираєтесь їсти, і якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, поговорити з лікарем щодо меню майбутнього святкування.
"Лікар може порадити вживати ферменти під час застілля. Важливо розуміти, що при великій кількості смажної жирної їжі та алкоголю – дозування менш як 35 тис. ліпази не має сенсу. Тому не прописуйте собі ферменти самостійно", – пояснює лікарка.
|Фото: Syda_Productions/Depositphotos
Свята та алкоголь
Безпечної дози алкоголю не існує, нагадує Тетяна Лакуста.
Є міф, що споживання жирної їжі заважає алкоголю всмоктуватись в кров і таким чином сповільнює сп'яніння.
"Не найкраща ідея!", – зауважує дієтолог.
Вона пояснює, що і жирна їжа в надлишку, і алкоголь будуть метаболізуватись (перероблятись) в печінці. Це сильно буде її перевантажувати, отож це не найкраща рекомендація.
"Якщо ви дійсно хочете знизити концентрацію алкоголю, ви можете розбавляти вино з водою", – радить дієтолог.
А ще свята – це чудова нагода спробувати подати домашні лимонади чи воду, настояну на фруктах/ягодах. Така вода виглядає дуже ефектно на столі, вона смачна, гарно втамовує спрагу та швидко освіжає.
Дитячий Новий Рік: більш думок про розваги – менше про їжу
Гурманьскі задоволення – це парафія лише для дорослих, каже Тетяна Лакуста.
"Для дітей важливо, щоб їжа була знайома, щоб її можна було легко ідентифікувати. Покладіть те, що дитина точно буде їсти, в окремі тарелі чи піали.
Але якщо ви робите окремий для дітей святковий стіл, то просто запитайте дитину, що саме вона хоче поїсти, і обговоріть альтернативи, якщо малечі хочеться ну чогось геть не дозволеного", – радить Лакуста.
Також дієтологиня радить уникати багатокомпонентних салатів, жирних соусів:
"Запечіть м'ясо чи рибу (але упевніться, що там немає кісточок), окремо наріжте овочі та фрукти. Часто цього буде цілком достатньо".
Альтернативні новорічні рецепти
Закуски
🥗 Буряковий паштет зі скумбрії
- філе 1 запеченої скумбрії без шкіри;
- 1 запечений буряк середнього розміру;
- 2 столові ложки жирного грецького йогурту або сметани;
- ½ лимона, цедра та сік;
- Декілька гілочок зелені для подачі.
Приготування
- Покладіть скумбрію (запечену, розібрану від шкіри та кісток), буряк, йогурт, цедру лимона та сік, а також трохи чорного перцю та солі в кухонний комбайн і збивайте, поки маса не стане майже однорідною або лише з невеликими шматочками.
- Викладіть на тости і прикрасьте кропом.
|Рецепт з Instagram Тетяни Лакусти
🥗 Салат з червоної капусти
- 1 червоний болгарський перець;
- 200 г червоної капусти (тонко нарізаної);
- 50 г рубаної петрушки;
- 1 апельсин (очищений на частки);
- 1 солодке яблуко;
- 2 столові ложки кеш'ю;
- 2 столові ложки гарбузового насіння.
Для соусу:
- сік 1 лимона;
- 3 столові ложки оливкової олії;
- 1 чайна ложка меду;
- куркума – 1/2 ч.л;
- сіль, перець чорний мелений, гірчиця до смаку.
Приготування
- Все перемішати, полити соусом та ще раз перемішати, щоб соус розподілився рівномірно.
- Викласти на красиву тарелю та насолоджуватись.
|Рецепт з Instagram Тетяни Лакусти
Основні страви
🥘 Кебабчики в східному стилі
Інгредієнти:
- 500 г фаршу з яловичини або баранини;
- 1 чайна ложка паприки (або чилі-пудри, якщо вам смакують гостріші страви);
- 1 чайна ложка меленого кмину;
- 1 чайна ложка меленого коріандру;
- 1 чайна ложка гарам масала (можна замовити в крамницях спецій або обійтися без цього інгредієнта);
- 1 чайна ложка імбирної пасти або тертого імбиру;
- 1 подрібнений зубчик часнику;
- 1 яйце;
- 2 цибулини середнього розміру (порізати);
- 3 великих свіжих помідора (порізати);
- 1 чайна ложка свіжої кінзи або петрушки (дрібно покришити).
Приготування
- Додайте у фарш порошок чилі, гарам масала, імбир, сіль і збите яйце.
- Змішайте все і зробіть коротку ковбаску, розміром приблизно з вашу долоню.
- Повторіть з усією сумішшю.
- У велику круглу каструлю викладіть шар кебабів, потім накрийте шаром з помідорів і цибулі. Повторити з рештою інгредієнтів (ви повинні зробити приблизно 3 прошарки).
- Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні приблизно 30-40 хвилин.
Подавати з лавашем і салатом.
Рецепт з буклета Національної служби здоров'я Великої Британії (NHS)
🥘 Лінивий м'ясний "рулет"
Інгредієнти:
- 30 г свіжого листя молодого шпинату (або розмороженого);
- 1 яйце;
- 1 зубчик часнику, натертий на тертці;
- 1 кг фаршу з індички;
- 1 склянка вівсяних пластівців (або мигдального борошна);
- 1/2 склянки нарізаних в'ялених помідорів (можна замінити на оливки);
- 100 г сиру фета;
- сіль, перець, сухий часник – за смаком.
Приготування
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- У великій мисці збийте яйце з часником, сіллю, спеціями.
- Вівсяні пластівці подрібніть блендером. Змішайте всі інгредієнти, крім фети. Перемішайте добре вручну.
- Додайте фету і перемішайте обережно ще раз, щоб не розім'яти шматочки сиру.
- Викладіть суміш у форму та запікайте протягом години.
- Дайте постояти не менше 15 хвилин перед тим, як нарізати та подавати.
|Рецепт з Instagram Тетяни Лакусти
Десерти
🍰 Пиріг "подвійний шоколад та кава"
Рекомендована порція – 100 гр (350 ккал)
Інгредієнти:
- 2 чайні ложки меленого чіа (або льону) (на 2 столові ложки води) – можна замінити на 1 яйце;
- 3 стиглі банани;
- 1/2 склянки будь-якого рослинного молока (за бажанням – використовуйте коров'яче);
- 10 ст. л. оливкової олії (або топленої/кокосової олії);
- 100 г будь-якого підсолоджувача (сироп, різні види цукру або цукрозамінник). Перед використанням цукру спробуйте тісто на рівень солодкості, оскільки банани теж містять фруктозу;
- 50 мл еспресо;
- 100 г рисового борошна;
- 30 г кукурудзяної;
- 30 г цільнозернового борошна;
- ½ чайної ложки харчової соди;
- 100 г какао;
- ¼ ч. л. дрібної солі;
- 100 г 80% шоколаду;
- подрібнений фундук для оздоблення.
Час приготування: 20 хв на підготовку + 60 хв у духовці.
Приготування
- Змішайте мелене насіння чіа (або насіння льону) з 2 столовими ложками води і відставте, щоб воно стало желеподібним. Якщо у вас немає алергії на яйця – пропустіть цей етап і візьміть яйце.
- Заваріть чашку міцної кави.
- Помістіть всі сухі інгредієнти (крім шоколаду та горіхів) у миску середнього розміру. Добре перемішайте вінчиком.
- Покладіть добре розім'яті банани, рослинне молоко, оливкову олію, цукор, охолоджену каву та яйце (або чіа) у велику миску. Змішайте із сухими інгредієнтами.
- Нагрійте духовку до 175 °C і змастіть форму для пирога невеликою кількістю олії.
- Вмішайте шматочки шоколаду в тісто.
- Перелийте тісто у форму для випікання хліба та посипте зверху фундуком.
- Випікайте в попередньо розігрітій духовці (на полиці, яка на один щабель нижче середнього) приблизно 60 хвилин.
- Охолодіть, перш ніж вийняти з форми та нарізати скибочками.
- Для нарізки використовуйте зубчастий ніж.
🍰 Вишневий штрудель для лінивих
Інгредієнти:
- вишня – 400 г;
- 2 листи лаваша;
- яйце 1 шт;
- горіхи -150 г;
- вівсяні пластівці (висівки) – 1/2 склянки;
Приготування
- Приготування дуже швидке, тому можна відразу включити духовку на 180 градусів, щоб прогрівалася.
- Вишню очистити від кісточок. Вівсяні пластівці перемолоти (або взяти висівки), пересипати ними вишню.
- Горіхи дрібно нарізати, викласти їх на лаваш з вишнею, краї підвернути з двох сторін усередину і звернути рулетом.
- Зверху змастити лаваш збитим яйцем. Поставити в духовку на 200 градусів на 15-20 хв.
- Діставши з духовки, присипте корицею.
Смачних свят!
Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя
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