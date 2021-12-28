Що приготувати на свята? Альтернативні рецепти до новорічного столу

У багатьох родинах новорічні свята були сумішшю очікування свята та скандалу. Жінки з самого ранку (а то і з вечора) починали готувати їжу.

Обов'язково на столі мали бути: олів'є, оселедець під шубою, салат з крабовими палочками, холодець, щось фаршироване чимось – це могли бути фаршировані крабові палички або половинки яєць.

Звичайно, нарізки, звичайно пляцки – наполен, сметанник, пісочне печиво.

Реклама:

Словом, все як на цьому відео.

Жінки втомлювались, починали сваритись та дратуватись, потім всі переїдали, частину салатів викидали, бо з'їсти таке класична родина з 3-4-х людей просто не в силі.

Але такі традиції можна змінювати! Якщо вам хочеться, звісно.

З одного боку, свята асоціюються зі смачною та нетривіальною їжею – і це нормально, з іншого – вони не мають вас виснажувати та завдавати шкоду здоров'ю.

Реклама:

"Українська правда. Життя" запитала в дієтологині Тетяни Лакусти та гастроентерологині Євгенії Белінської, як відзначити зимові свята смачно та без шкоди для здоров'я – як фізичного, так і психічного.

Як вдихнути у старі страви нове життя

Свята – це не лише про їжу, це про відпочинок, спілкування, нові враження.

Тетяна Лакуста радить для початку переглянути сімейні традиції:

"Можливо, деякі багато компонентні салати є для вас справжнім смаком Нового року. Але оскільки такі салати дуже калорійні, а на їхнє приготування йде багато часу, тому чому б не розтягнути приготування таких салатів? Наприклад, на Новий рік щось одне, на Різдво – інше.

Вам цілком може вистачити одного багатокомпонентного салату та овочевої/фруктової нарізки, смачного сиру, запеченої риби", – каже Тетяна Лакуста

Також зробити кориснішими улюблений салат та закуски можна такими способами:

🥗 Запікайте овочі, а не варіть. Так, за словами дієтолога, в овочах збережеться більше корисних речовин.

🥗 Замініть жирний майонез на більш здорову альтернативу. Це може бути грецький йогурт з гірчицею, часником, зеленню та лимонним соком.

Також менше жиру буде в пісному соєвому майонезі, який можна знайти у великих мережевих супермаркетах.

🥗 Замініть мариновані в оцті та цукрі огірки на свіжі. Це може дещо здорожчати страву, але на Новий Рік ми часто дозволяємо себе побалувати, то чому ні?

А про те, чому не варто боятися зимових овочів, ми розповідали ось в цьому подкасті: "Овочі вже не ті? Насправді Ніт".

Особливо це буде актуально для культового салату олів'є.

Щоб трохи "оздоровити" його, також можна:

промити консервований горошок, щоб позбавитись зайвої солі та цукру;

замінити ковбасу на запечене м'ясо чи птицю;

додати більше зелені: кропу, петрушки, зеленої цибулі тощо.

🥗 Зробіть з оселедця під шубою дещо інше! Наприклад, вінегрет з оселедцем та оливковою олією.

Ви можете нарізати запечені овочі, додати оселедець, авокадо для більш кремової текстури та оливкову олію. Смачно, незвично та корисно!

🥗 Перегляньте подачу звичних закусок. Ви любите ікру на Новий Рік? Прекрасний вибір! Але чому б не покласти її в половинки яйця, а не на батон з маслом?

А жовтки можна використати для вишуканого паштету з тунцем та фетою, змішавши тунець, фету, жовтки та додавши трохи гірчиці та грецького йогурту.

🥗 Фантазуйте з десертами. Святкові десерти – це не обов'язково велика кількість жиру та цукру. Досягти соковитості в кексах можна, додавши в тісто овочі та фрукти, наприклад, моркву, тертий цукіні або кабачок, банани, яблучне пюре або… квасолю! Ідеї дивіться в розділі з рецептами.

🥗 Обирайте не калорійні варіанти десертів. Наприклад, желе, не жирний заморожений йогурт з ягодами та фруктами, фруктові салати.

🥗 Не переїдайте. Новорічні свята вже давно не єдиний привід смачно поїсти. Звичайно, бажання отримати на свята гурманську насолоду – цілком нормальне, але спробуйте сконцентруватись на інших задоволеннях, щоб не псувати собі відпочинок сонливістю, неприємними відчуттями у шлунку та іншими наслідками переїдання.

Гастроентерологиня Євгенія Белінська радить заздалегідь подумати, що саме ви збираєтесь їсти, і якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, поговорити з лікарем щодо меню майбутнього святкування.

"Лікар може порадити вживати ферменти під час застілля. Важливо розуміти, що при великій кількості смажної жирної їжі та алкоголю – дозування менш як 35 тис. ліпази не має сенсу. Тому не прописуйте собі ферменти самостійно", – пояснює лікарка.





Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Свята та алкоголь

Безпечної дози алкоголю не існує, нагадує Тетяна Лакуста.

Є міф, що споживання жирної їжі заважає алкоголю всмоктуватись в кров і таким чином сповільнює сп'яніння.

"Не найкраща ідея!", – зауважує дієтолог.

Вона пояснює, що і жирна їжа в надлишку, і алкоголь будуть метаболізуватись (перероблятись) в печінці. Це сильно буде її перевантажувати, отож це не найкраща рекомендація.

"Якщо ви дійсно хочете знизити концентрацію алкоголю, ви можете розбавляти вино з водою", – радить дієтолог.

А ще свята – це чудова нагода спробувати подати домашні лимонади чи воду, настояну на фруктах/ягодах. Така вода виглядає дуже ефектно на столі, вона смачна, гарно втамовує спрагу та швидко освіжає.

Дитячий Новий Рік: більш думок про розваги – менше про їжу

Гурманьскі задоволення – це парафія лише для дорослих, каже Тетяна Лакуста.

"Для дітей важливо, щоб їжа була знайома, щоб її можна було легко ідентифікувати. Покладіть те, що дитина точно буде їсти, в окремі тарелі чи піали.

Але якщо ви робите окремий для дітей святковий стіл, то просто запитайте дитину, що саме вона хоче поїсти, і обговоріть альтернативи, якщо малечі хочеться ну чогось геть не дозволеного", – радить Лакуста.

Також дієтологиня радить уникати багатокомпонентних салатів, жирних соусів:

"Запечіть м'ясо чи рибу (але упевніться, що там немає кісточок), окремо наріжте овочі та фрукти. Часто цього буде цілком достатньо".





Альтернативні новорічні рецепти

Закуски

🥗 Буряковий паштет зі скумбрії

філе 1 запеченої скумбрії без шкіри;

1 запечений буряк середнього розміру;

2 столові ложки жирного грецького йогурту або сметани;

½ лимона, цедра та сік;

Декілька гілочок зелені для подачі.

Приготування

Покладіть скумбрію (запечену, розібрану від шкіри та кісток), буряк, йогурт, цедру лимона та сік, а також трохи чорного перцю та солі в кухонний комбайн і збивайте, поки маса не стане майже однорідною або лише з невеликими шматочками.

Викладіть на тости і прикрасьте кропом.

Рецепт з Instagram Тетяни Лакусти

🥗 Салат з червоної капусти

1 червоний болгарський перець;

200 г червоної капусти (тонко нарізаної);

50 г рубаної петрушки;

1 апельсин (очищений на частки);

1 солодке яблуко;

2 столові ложки кеш'ю;

2 столові ложки гарбузового насіння.

Для соусу:

сік 1 лимона;

3 столові ложки оливкової олії;

1 чайна ложка меду;

куркума – 1/2 ч.л;

сіль, перець чорний мелений, гірчиця до смаку.

Приготування

Все перемішати, полити соусом та ще раз перемішати, щоб соус розподілився рівномірно.

Викласти на красиву тарелю та насолоджуватись.

Рецепт з Instagram Тетяни Лакусти

Основні страви

🥘 Кебабчики в східному стилі

Інгредієнти:

500 г фаршу з яловичини або баранини;

1 чайна ложка паприки (або чилі-пудри, якщо вам смакують гостріші страви);

1 чайна ложка меленого кмину;

1 чайна ложка меленого коріандру;

1 чайна ложка гарам масала (можна замовити в крамницях спецій або обійтися без цього інгредієнта);

1 чайна ложка імбирної пасти або тертого імбиру;

1 подрібнений зубчик часнику;

1 яйце;

2 цибулини середнього розміру (порізати);

3 великих свіжих помідора (порізати);

1 чайна ложка свіжої кінзи або петрушки (дрібно покришити).

Приготування

Додайте у фарш порошок чилі, гарам масала, імбир, сіль і збите яйце.

Змішайте все і зробіть коротку ковбаску, розміром приблизно з вашу долоню.

Повторіть з усією сумішшю.

У велику круглу каструлю викладіть шар кебабів, потім накрийте шаром з помідорів і цибулі. Повторити з рештою інгредієнтів (ви повинні зробити приблизно 3 прошарки).

Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні приблизно 30-40 хвилин.

Подавати з лавашем і салатом.

Рецепт з буклета Національної служби здоров'я Великої Британії (NHS)

🥘 Лінивий м'ясний "рулет"

Інгредієнти:

30 г свіжого листя молодого шпинату (або розмороженого);

1 яйце;

1 зубчик часнику, натертий на тертці;

1 кг фаршу з індички;

1 склянка вівсяних пластівців (або мигдального борошна);

1/2 склянки нарізаних в'ялених помідорів (можна замінити на оливки);

100 г сиру фета;

сіль, перець, сухий часник – за смаком.

Приготування

Розігрійте духовку до 220 градусів.

У великій мисці збийте яйце з часником, сіллю, спеціями.

Вівсяні пластівці подрібніть блендером. Змішайте всі інгредієнти, крім фети. Перемішайте добре вручну.

Додайте фету і перемішайте обережно ще раз, щоб не розім'яти шматочки сиру.

Викладіть суміш у форму та запікайте протягом години.

Дайте постояти не менше 15 хвилин перед тим, як нарізати та подавати.

Рецепт з Instagram Тетяни Лакусти

Десерти

🍰 Пиріг "подвійний шоколад та кава"

Рекомендована порція – 100 гр (350 ккал)

Інгредієнти:

2 чайні ложки меленого чіа (або льону) (на 2 столові ложки води) – можна замінити на 1 яйце;

3 стиглі банани;

1/2 склянки будь-якого рослинного молока (за бажанням – використовуйте коров'яче);

10 ст. л. оливкової олії (або топленої/кокосової олії);

100 г будь-якого підсолоджувача (сироп, різні види цукру або цукрозамінник). Перед використанням цукру спробуйте тісто на рівень солодкості, оскільки банани теж містять фруктозу;

50 мл еспресо;

100 г рисового борошна;

30 г кукурудзяної;

30 г цільнозернового борошна;

½ чайної ложки харчової соди;

100 г какао;

¼ ч. л. дрібної солі;

100 г 80% шоколаду;

подрібнений фундук для оздоблення.

Час приготування: 20 хв на підготовку + 60 хв у духовці.

Приготування

Змішайте мелене насіння чіа (або насіння льону) з 2 столовими ложками води і відставте, щоб воно стало желеподібним. Якщо у вас немає алергії на яйця – пропустіть цей етап і візьміть яйце.

Заваріть чашку міцної кави.

Помістіть всі сухі інгредієнти (крім шоколаду та горіхів) у миску середнього розміру. Добре перемішайте вінчиком.

Покладіть добре розім'яті банани, рослинне молоко, оливкову олію, цукор, охолоджену каву та яйце (або чіа) у велику миску. Змішайте із сухими інгредієнтами.

Нагрійте духовку до 175 °C і змастіть форму для пирога невеликою кількістю олії.

Вмішайте шматочки шоколаду в тісто.

Перелийте тісто у форму для випікання хліба та посипте зверху фундуком.

Випікайте в попередньо розігрітій духовці (на полиці, яка на один щабель нижче середнього) приблизно 60 хвилин.

Охолодіть, перш ніж вийняти з форми та нарізати скибочками.

Для нарізки використовуйте зубчастий ніж.

🍰 Вишневий штрудель для лінивих

Інгредієнти:

вишня – 400 г;

2 листи лаваша;

яйце 1 шт;

горіхи -150 г;

вівсяні пластівці (висівки) – 1/2 склянки;

Приготування

Приготування дуже швидке, тому можна відразу включити духовку на 180 градусів, щоб прогрівалася.

Приготування дуже швидке, тому можна відразу включити духовку на 180 градусів, щоб прогрівалася. Вишню очистити від кісточок. Вівсяні пластівці перемолоти (або взяти висівки), пересипати ними вишню.

Горіхи дрібно нарізати, викласти їх на лаваш з вишнею, краї підвернути з двох сторін усередину і звернути рулетом.

Зверху змастити лаваш збитим яйцем. Поставити в духовку на 200 градусів на 15-20 хв.

Діставши з духовки, присипте корицею.

Смачних свят!

Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.