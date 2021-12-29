Ніяк не просувається: науковець розповів, чому загальмувалася розробка української вакцини проти COVID-19

Розробка української вакцини проти COVID-19, яку винайшли львівські науковці, призупинилася.

За словами розробників, процес загальмувався через нестачу коштів та відсутність зацікавлення з боку влади.

Керівник Інституту біології клітин Національної академії наук, академік Андрій Сибірний в коментарі "Суспільному" розповів, що раніше вакцину тестували на мишах, але щоб проводити подальші дослідження на великих тваринах вченим необхідно 300-500 млн. євро.

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За словами академіка, вакцина пройшла успішне випробування на першому етапі: у ппіддослідних мишей з’явилися антитіла до вірусу.

Фото: BiancoBlue/Depositphotos

Але далі треба було перевіряти чи захищає вакцина від смерті через COVID-19 на трансгенних мишах в Польщі, тому що в Україні немає відповідних лабораторій.

"Не вдалось, бо Національний фонд досліджень України морочив нам голову півроку, але так і не дозволив перевести гроші до Польщі, хоча жодної заборони на це немає", – стверджує Сибірний.

Наступний етап мав би полягати в дослідженні вакцини на більших тваринах – ховрахах та приматах. Але для цього треба багато дорогих препаратів загальною вартістю в 300-500 млн. євро.

"Ніхто не готовий це робити. Я розмовляв з МОЗ, вони кажуть: "Ми не будемо це фінансувати. Хай Фонд цим займається". Це зависло.

Був інтерес президента і прем’єра, коли на ринку вакцин було мало. Тепер вакцин повно. Інтересу до них нема", – говорить Андрій Сибірний.

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Перспективи успішної розробки вітчизняної COVID-вакцини науковець оцінює скептично.

"Думаю, далі воно ніяк не просуватиметься", – каже він.

Нагадаємо, вакцину розробили вчені Інституту біології клітин Національної академії наук у Львові.

У вересні 2020 року вони на це отримали грант близько 10 млн грн.

Вчені планували провести експерименти на генномодифікованих мишах в Кракові.



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