Коли викликати швидку при COVID-19? Пояснення МОЗ

Рішення про необхідність госпіталізації пацієнтів із COVID-19 приймає лікар після обстеження.
Однак щоб вчасно отримати допомогу, пацієнт має розпізнати певні симптоми COVID-19.
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, коли потрібно викликати швидку при COVID-19.
Госпіталізація може знадобитися пацієнту з такими симптомами:
- біль у грудній клітці;
- важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
- сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%;
- порушення свідомості;
- інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
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"Не відкладайте турботу про здоров’я на "після свят".
Консультуйтесь із сімейним лікарем та дотримуйтесь рекомендацій щодо лікування!", – наголошують у МОЗ.
Нагадаємо, святкування у великих компаніях небезпечні навіть для тих, хто повністю вакцинувався проти COVID-19.
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