Коли викликати швидку при COVID-19? Пояснення МОЗ

Рішення про необхідність госпіталізації пацієнтів із COVID-19 приймає лікар після обстеження.

Однак щоб вчасно отримати допомогу, пацієнт має розпізнати певні симптоми COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, коли потрібно викликати швидку при COVID-19.

Госпіталізація може знадобитися пацієнту з такими симптомами:

біль у грудній клітці;

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню в крові менше 92% ;

; порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

Фото: CandyBoxImages/Depositphotos

"Не відкладайте турботу про здоров’я на "після свят".

Консультуйтесь із сімейним лікарем та дотримуйтесь рекомендацій щодо лікування!", – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, святкування у великих компаніях небезпечні навіть для тих, хто повністю вакцинувався проти COVID-19.

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