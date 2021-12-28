Коли викликати швидку при COVID-19? Пояснення МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 грудня 2021

Рішення про необхідність госпіталізації пацієнтів із COVID-19 приймає лікар після обстеження.

Однак щоб вчасно отримати допомогу, пацієнт має розпізнати певні симптоми COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, коли потрібно викликати швидку при COVID-19.

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Госпіталізація може знадобитися пацієнту з такими симптомами:

  • біль у грудній клітці;
  • важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
  • сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%;
  • порушення свідомості;
  • інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

 Фото: CandyBoxImages/Depositphotos

"Не відкладайте турботу про здоров’я на "після свят".

Консультуйтесь із сімейним лікарем та дотримуйтесь рекомендацій щодо лікування!", – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, святкування у великих компаніях небезпечні навіть для тих, хто повністю вакцинувався проти COVID-19.

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