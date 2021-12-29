У Львові лікарі провели складну операцію на спинному мозку 5-річної дитини. Тепер вона зможе ходити

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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29 грудня 2021

У Львові лікарі зробили 5-річній дівчинці операцію на спинному мозку і повернули їй здатність ходити.

Дівчинка кілька років пересувалася тільки з візочком-опорою, повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання Львова у Facebook.

До 2021 року такі операції виконувалися лише за кордоном. Для медиків львівської дитячої лікарні це була перша операція такого типу.

"Нарешті вона знову зможе ходити! Наші лікарі повернули 5-річній дівчинці здатність вільно ступати ніжками", – написали вони.

  Фото: romrodinka/Depositphotos

Христина народилася здоровою дитиною: активно розвивалася і в рік навчилася ходити. 

Однак за кілька місяців м’язи в її ногах почали напружуватися, з’явилося відчуття крепатури, яке щодень лише посилювалося. 

За якийсь час дитина вже не могла стати на стопи, а причиною була генетична хвороба Штрюмпеля

Це спадкове захворювання, яке вражає бічні і передні спинномозкові стовпи, і може призвести до паралічу ніг. 

Щоб урятувати Христину, медики Міської дитячої клінічної лікарні провели селективну дорзальну різотомію.

Нейрохірурги мали дістатися до спинного мозку і частково перерізати чутливі нерви, що йдуть до ніг і провокують напругу. 

Цю операцію потрібно було виконати так, щоб усунути проблему і не зачепити нерви, які відповідають за рух. 

Наразі дівчинка проходить реабілітацію. Без опори вона ще не ходить, але вже може повністю ставати на стопи. 

"Неозброєним оком видно: напруга у м’язах ніжок нашої маленької пацієнтки зменшилася…

Якщо позитивна динаміка буде продовжуватися, 5-річна Христина невдовзі зможе вільно ходити. І це для неї з батьками стане найкращим подарунком на Новий 2022 рік", – кажуть у медичному об’єднанні.

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