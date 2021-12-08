В Україні зареєстрували інноваційний препарат проти важких форм туберкульозу

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало інноваційний лікарський засіб проти важких форм туберкульозу – "Претоманід".

Про це під час брифінгу 8 грудня заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"Медпрепарат подарує надію тим пацієнтам, які мали низькі шанси на одужання саме через недієвість вже існуючих препаратів проти важких форм туберкульозу", – сказав він.

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Україна стала п’ятою країною в світі, яка надала дозвіл на використання "Претоманіду", повідомляють в МОЗ.

Фото: liukov /Depositphotos

Препарат був схвалений управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) ще влітку 2019 року.

"Претоманід" у комбінації з іншими ліками "Бедаквіліном" та "Лінезолідом" визначили головним проривним засобом лікування найбільш стійкого до медпрепаратів туберкульозу.

Він став третім протитуберкульозним препаратом, схваленим FDA за 40 років.

Застосування нового препарату допомагає лікувати туберкульоз не 4-5 сильнодіючими препаратами, а лише трьома препаратами з меншим терміном прийому.

"Впровадження нового протитуберкульозного препарату "Претоманід" в Україні ставить на крок ближче до найціннішого – збереження життя близько 1300 людей зі стійкими формами туберкульозу, а також можливості ефективно лікувати не менше 90% людей з туберкульозом", – каже завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров’я Яна Терлеєва.

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За словами Віктора Ляшка через COVID-19 в Україні зросли продажі та використання антибактеріальних препаратів.

Він нагадав, що при коронавірусній хворобі антибіотики ефективні лише при наявності ознак бактеріальної інфекції, які визначає лікар. Тому не треба вживати їх для профілактики.

"Хочу наголосити, що антибактеріальні препарати не активні по відношенню до вірусів, у тому числі й щодо коронавірусу SARS-CoV-2. Тому COVID-19, як і будь-яка інша вірусна інфекція, не є прямим показом для призначення антибіотиків", – зазначив міністр.

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